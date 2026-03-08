Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así reaccionó Johanna Fadul tras los rumores de infidelidad de Juanse Quintero, su pareja, con Beba

Johanna Fadul reaccionó luego del comentario de Beba sobre Juanse Quintero durante la fiesta de La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Johanna Fadul reaccionó tras los rumores de infidelidad de Juanse Quintero
Johanna Fadul reaccionó tras los rumores de infidelidad de Juanse Quintero / (Fotos del Canal RCN)

La fiesta de La casa de los famosos Colombia del 7 de marzo dejó varios momentos comentados en redes. Uno de ellos estuvo relacionado con Juanse Quintero, esposo de Johanna Fadul, luego de que Beba hiciera un comentario que llamó la atención de los internautas.

¿Qué dijo Beba sobre Juanse Quintero en La casa de los famosos Colombia?

Durante la fiesta de La casa de los famosos, Juanse Quintero estuvo presente cantando junto a "Hombres a la plancha"; agrupación a la cual pertenece. En medio del ambiente de celebración, Beba tuvo una conversación con Mariana Zapata que generó curiosidad.

¿Qué dijo Beba sobre Juanse Quintero en La casa de los famosos Colombia?
Beba le cuenta un "secreto" a Mariana Zapata / (Foto del Canal RCN)

Según se vio en la transmisión, Beba le dijo a Mariana que tenía algo que contarle, pero que debía hacerlo con cuidado porque no quería que nadie se enterara. Posteriormente, ambas empezaron a hablar entre susurros y señas.

En ese momento, Beba insinuó que, supuestamente, Juanse Quintero, esposo de Johanna Fadul, le habría escrito por Instagram. La reacción de Mariana también llamó la atención en redes, ya que destacó que él la habría buscado para bailar y ella lo rechazó.

¿Cómo reaccionó Juanse Quintero a lo que dijo Beba?

Después de que el comentario circulara en redes, Juanse Quintero publicó un contenido en sus historias de Instagram que muchos interpretaron como una respuesta indirecta a la situación.

¿Cómo reaccionó Juanse Quintero a lo que dijo Beba?
Juanse Quintero reacciona a las declaraciones de Beba en La casa de los famosos / (Fotos del Canal RCN)

El actor compartió un video en el que aparece el streamer Westcol reaccionando a lo que describe como una noticia falsa. En el clip se escucha decir que, cuando ve ese tipo de mentiras, se sorprende por lo que dicen.

Junto al video, Juanse escribió:

“Yo, cuando me auto veo en esas noticias”.

La publicación generó diversas interpretaciones entre los seguidores del programa, quienes relacionaron el mensaje con lo que se había comentado en la fiesta del reality.

¿Cómo reaccionó Johanna Fadul al comentario de Beba?

Johanna también rompió el silencio ante las declaraciones de la participante de La casa de los famosos Colombia. Tras publicar un video titulado “Entrenamiento básico para una relación sana”, Fadul compartió una escena que llamó la atención de los internautas.

En el clip se presenta una actuación en la que Juanse entra al baño mientras ella permanece cerca de la puerta. Cuando él se sienta en el inodoro, Johanna Fadul entra rápidamente, toma su celular y sale corriendo.

En la descripción del video, la actriz escribió:

“Yo después de enterarme de que Juanse le escribe a Beba”.

El contenido fue interpretado por los usuarios como una reacción con tono humorístico a lo sucedido. Sin embargo, varios continúan a la expectativa acerca de una declaración detallada sobre el tema.

