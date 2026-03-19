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Johanna Fadul llama la atención al revelar el curioso deporte de riesgo que practica: ¿cuál es?

Johanna Fadul llamó la atención al compartir un nuevo detalle sobre su vida. La actriz generó todo tipo de reacciones en redes.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Johanna Fadul llama la atención al revelar el curioso deporte de riesgo que practica
Johanna Fadul revela detalles del deporte de riesgo que practica / (Foto del Canal RCN)

Johanna Fadul ha despertado la curiosidad de sus seguidores al mostrar un lado diferente de su vida. Más allá de la actuación, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia ha compartido detalles sobre sus hábitos y actividades que no todos conocen.

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¿Qué deportes practica Johanna Fadul?

En redes destacan que, además de su faceta como actriz, Johanna Fadul mantiene un estilo de vida muy activo, centrado en el entrenamiento funcional. En varias ocasiones la exparticipante de La casa de los famosos Colombia ha destacado la importancia de sentirse bien consigo misma.

¿Qué deportes practica Johanna Fadul?
Johanna Fadul revela detalles de los deportes que practica / (Foto del Canal RCN y Freepik)

A través de videos y fotos, la actriz ha mostrado cómo realiza ejercicios que requieren fuerza y resistencia, con el objetivo de cuidarse. Fadul afirma que su rutina busca cuidar su salud y establecer hábitos que le permitan mantenerse en buen estado físico.

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¿Qué deporte extremo practica Johanna Fadul?

Recientemente, Johanna llamó la atención al revelar que ahora practica un deporte de riesgo. A través de un video en su cuenta de Instagram, la actriz compartió la nueva actividad que está incorporando a su rutina.

“¿Y tú haces algún deporte de riesgo? Sí, a veces opino”, escribió.

Su comentario generó comentarios y risas entre los internautas, quienes destacaron el sentido de humor que caracteriza a la actriz en redes sociales.

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¿Por qué Johanna Fadul ha llamado la atención en redes?

A inicios de marzo, Johanna se vio involucrada en un episodio que llamó la atención en redes sociales. Beba, exparticipante de La casa de los famosos, mencionó que Juanse Quintero, esposo de Fadul, habría interactuado con ella por Instagram.

¿Por qué Johanna Fadul ha llamado la atención en redes?
Johanna Fadul enfrenta rumores de infidelidad / (Fotos del Canal RCN)

Sin embargo, tras su eliminación del reality, Beba cambió su versión de los hechos. Al ser cuestionada en diversar entrevistas, la exparticipante aclaró que Juanse solo le había dado “like” a fotos antiguas.

Tras la polémica, la reacción de Johanna no pasó desapercibida. Los fans destacan que la actriz reaccionó con humor y, en varias ocasiones, aclaró que este comentario era falso.

Johanna también afirmó que había revisado el celular de su esposo y no había encontrado ninguna conversación. Este comportamiento generó más comentarios en redes, donde los internautas reconocen que la actriz manejó la situación con tranquilidad.

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