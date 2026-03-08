Johanna Fadul enfrentó a Juanse Quintero tras supuesta infidelidad junto a Beba: "me va a explicar"

Tras los rumores de infidelidad que surgieron acerca de Juanse Quintero y Beba de la Cruz, Johanna Fadul rompió el silencio y enfrentó a su pareja. El momento generó todo tipo de comentarios en redes.

¿Qué dijo Beba sobre Juanse Quintero, esposo de Johanna Fadul?

Todo tema comenzó durante la fiesta del 7 de marzo de La casa de los famosos Colombia, a la que asistió Juanse Quintero. Mientras Quintero cantaba junto a su agrupación musical, Beba sostuvo una conversación con Mariana Zapata que no pasó desapercibida.

Entre susurros, Beba insinuó que, supuestamente, el esposo de Fadul le habría escrito por Instagram. La conversación continuó con la reacción de Mariana, quien manifestó sorpresa ante lo que estaba escuchando.

Beba reveló detalles sobre Juanse Quintero, esposo de Johanna Fadul / (Foto del Canal RCN)

En medio del diálogo también se mencionó que, durante la fiesta, él habría intentado acercarse para bailar. Sin embargo, según se comentó en la charla entre las participantes, ella no aceptó la invitación.

El momento comenzó a generar varias reacciones en redes, entre ellas, la de Johanna Fadul.

¿Cómo enfrentó Johanna Fadul a Juanse Quintero?

A través de su cuenta de Instagram, la actriz publicó un video en el que se acerca a la habitación de Juanse, quien se encuentra descansando. Seguido a ello, Fadul lo enfrenta y comienza a hacerle preguntas relacionadas con lo que se comentó en el reality.

Johanna Fadul enfrentó a Juanse Quintero tras rumores de infidelidad / (Fotos del Canal RCN)

La actriz le dejó claro que, frente a las cámaras y frente a Colombia, tendría que revelar su versión de los hechos.

¿Cuál es la hu3v0n4d4 con Beba pues? ¿Usted le escribió mucho por Instagram?

¿Qué dijo Juanse Quintero sobre los rumores de infidelidad?

En el mismo video, Juanse responde a las preguntas de Johanna Fadul mientras continúa acostado. Ante la pregunta sobre los supuestos mensajes, el cantante, a modo de broma, respondió que sí había escrito.

Quintero señaló que también habría enviado mensajes a Mariana y a otros participantes como Carola y Campanita. Incluso agregó que había estado mirando a algunos de los presentes durante la fiesta.

"Claramente. Y a Mariana también le escribí. Y también, sobre todo a Carola, a Campanita; estaba mirando mucho a Campanita. A Valentino le di un abrazito coqueto"; dijo a modo de broma.

La respuesta causó una leve risa entre Johanna, quien dejó en evidencia el humor con el que tomó la situación.

El momento llamó la atención de los internautas, quienes se mostraron sorprendidos al ver la reacción de la pareja, destacando la confianza y la diversión con la que desarrollan la relación.