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Jhorman Toloza reveló detalles inéditos de su relación con Alexa Torrex tras baile a Tebi Bernal

Jhorman Toloza destapó detalles desconocidos de su relación con Alexa Torrex tras baile que le hizo a Tebi Bernal.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Jhorman Toloza sorprendió al revelar secretos de su relación con Alexa Torrex
Jhorman Toloza sorprendió al revelar secretos de su relación con Alexa Torrex. (Foto Canal RCN).

Jhorman Toloza, expareja de Alexa Torrex, llamó la atención en redes sociales tras reaccionar al baile que la participante de La casa de los famosos Colombia le organizó a Tebi Bernal. Además, reveló detalles inéditos de su relación con la joven, con quien estaba a punto de casarse antes de los hechos.

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¿Qué detalles inéditos reveló Jhorman Toloza de su expareja Alexa Torrex?

En las últimas horas, Jhorman Toloza, exprometido de Alexa Torrex, sorprendió al reaparecer en redes sociales con una dinámica de preguntas y respuestas que sus seguidores supieron aprovechar. Varias de las consultas estuvieron enfocadas en su opinión sobre lo que estaba ocurriendo entre la participante de La casa de los famosos Colombia y Tebi Bernal.

Jhorman Toloza habló de la celebración de Alexa Torrex a Tebi Bernal
Jhorman Toloza no se quedó callado ante detalles de Alexa con Tebi. (Fotos Canal RCN)

Ante esto, el joven influenciador no solo dio su opinión sobre el más reciente baile de Alexa, sino que también reveló detalles inéditos de la relación que sostuvo con ella.

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Por un lado, el creador de contenido mencionó con ironía que, aunque a él nunca le habían bailado de la forma en que Alexa lo hizo con Tebi Bernal, su cumpleaños había sido lo suficientemente especial.

“La mía fue bacana. Fuimos a un gravedad cero y cuando salimos ella se acordó de que no teníamos torta. Fue muy especial, pero no me bailaron así”.

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Además, el influenciador recordó cómo era la actitud de Alexa con él, pues una de las preguntas estuvo enfocada en si la participante era igual de “showsera” con él, tal como se ha mostrado ante las cámaras

Ante esto, el creador de contenido decidió no responder directamente, pero dio a entender que sí era igual a como se muestra en el reality: “¿Ustedes qué creen?”, mencionó.

¿Qué pasó entre Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

Vale la pena recordar que la relación entre Alexa Torrex y Tebi Bernal inició como una simple atracción que terminó convirtiéndose en sentimientos más fuertes. Luego de que Alexa Torrex diera por terminada su relación con Jhorman Toloza, decidió hacerle caso a sus sentimientos e intentar una relación con su compañero de reality.

Tebi Bernal y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.
Jhorman Toloza responde a fuerte crítica que recibió en redes. Foto | Canal RCN.

Aunque ambos han tenido altibajos, la joven influenciadora se ha mantenido firme en lo que siente por él, al punto de hacer todo lo posible para brindarle una celebración de cumpleaños inolvidable, tanto para ella como para los colombianos que han seguido de cerca el desarrollo de este romance.

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