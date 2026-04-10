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Jhorman Toloza reaccionó a la expulsión de Eidevin tras altercado con Alejandro Estrada

Jhorman Toloza se pronunció tras conocer la expulsión de Eidevin de La casa de los famosos Colombia.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Jhorman Toloza reacciona sin filtro a la salida de Eidevin
Jhorman Toloza reacciona sin filtro a la salida de Eidevin. (Foto Canal RCN).

La gala del pasado jueves 9 de abril estuvo marcada por uno de los momentos más tensos de las últimas semanas, pues el público de La casa de los famosos Colombia expresó su inconformidad frente al altercado entre Eidevin y Alejandro Estrada y decidió que el costeño debía abandonar la competencia. Ante esto, Jhorman Toloza, prometido de Alexa Torrex, se pronunció con gran entusiasmo.

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¿Qué dijo Jhorman Toloza tras expulsión de Eidevin de La casa de los famosos Colombia?

Luego de que Carla Giraldo anunciara el resultado de las votaciones que estuvieron abiertas hasta las 9:00 p.m. del pasado jueves 9 de abril que anunciaban la salida de Eidevin de La casa de los famosos Colombia, Jhorman Toloza no dudó en pronunciarse de manera inmediata frente a este hecho.

Eidevin López fue expulsado de la competencia tras votación del público
Eidevin López fue expulsado de la competencia tras votación del público (Foto Canal RCN)

Y es que vale la pena recordar que una vez las votaciones fueron anunciadas, el prometido de Alexa pidió a todo el team y sus aliados votar masivamente para lograr la salida de Eidevin de la competencia, algo que sin duda alguna lograron con éxito.

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Toloza compartió un video por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, en el que, de forma irónica, le dio la bienvenida a Eidevin al mundo real. Así mismo, agradeció a todas las personas que lo apoyaron para que esto fuera un hecho.

"Hola, Eidevin. Bienvenido a la vida real... gracias team Alexa, y obviamente a todos los aliados que colaboraron para que esto fuera realidad, para que se den cuenta que unidos somos más fuertes. No me estoy echando flores, pero: ¿ven que sí se puede? Sacamos al costeño que no representa a la costa"

¿Cuál fue el porcentaje que definió la salida de Eidevin de La casa de los famosos Colombia?

Una vez las votaciones fueran anunciadas y habilitadas, los colombianos tuvieron la oportunidad de escoger entre varias opciones, siendo estas: nominación con candado para ambos durante dos semanas, expulsión de Alejandro, expulsión de Eidevin o incluso la salida de ambos de la competencia.

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Tras varias horas de esta dinámica, durante la gala del pasado jueves 9 de abril, se dio a conocer Eidevin debía salir de la competencia, al obtener un porcentaje del 74,42 %, el más alto de todas las opciones.

Este fue el alto porcentaje con el que Eidevin López fue expulsado de La casa de los famosos Colombia
Este fue el alto porcentaje con el que Eidevin López fue expulsado de La casa de los famosos Colombia (Foto Canal RCN)
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