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Hija de Karina García es criticada por controversial comentario sobre Alejandro tras expulsión de Eidevin

Isabela Vargas, hija de Karina García, fue duramente criticada por controversial comentario sobre Alejandro tras expulsión de Eidevin.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Hija de Karina García desata críticas por comentario sobre Alejandro tras expulsión de Eidevin
Hija de Karina García desata críticas por comentario sobre Alejandro tras expulsión de Eidevin. (Foto Canal RCN).

La casa de los famosos Colombia cada vez se pone más tensa, pues en las últimas horas se dio a conocer que, por decisión del público, Eidevin fue expulsado de la competencia tras polémico altercado con Alejandro Estrada. Esta decisión generó todo tipo de reacciones en redes sociales, entre ellas las de Isabella Vargas, hija de Karina García.

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Vale la pena recordar que el futuro de Eidevin y Alejandro Estrada dentro de La casa de los famosos Colombia estuvo en manos del público, pues luego de que ambos participantes llevaran su rivalidad a otro nivel involucrando contacto físico negativo El Jefe tomo dicha decisión.

¿Qué dijo Eidevin López tras su salida de La casa de los famosos Colombia?
Eidevin López se despidió de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Tras varias horas de votación en la que el público pudo elegir entre varias opciones, siendo estas: nominación con candado para ambos durante dos semanas, expulsión de Alejandro, expulsión de Eidevin o incluso la salida de ambos de la competencia, se dio a conocer que el creador de contenido había sido eliminado.

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De esta manera, durante la gala del pasado jueves 9 de abril se dio a conocer Eidevin debía salir de la competencia de manera inmediata, al obtener un porcentaje del 74,42 %, el más alto de todas las opciones.

¿Cómo reaccionó Isabella Vargas, hija de Karina García a la expulsión de Eidevin?

Poco después de que se diera a conocer que Eidevin debían abandonar La casa de los famosos Colombia de manera inmediata, las redes sociales estallaron con comentarios y reacciones a favor y en contra, entre ellas la de Isabella Vargas, hija mayor de Karina García, quien se mostró molesta con esta decisión.

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La joven influenciadora se mostró desconcertada al ver cómo a los colombianos le agradaba la actitud de Alejandro Estrada, dejando claro que no empatizaba con él, y ocasionando que todo su fandom se fuera en contra de ella.

"Yo no sabía que aquí todos debíamos pensar de la misma manera, todos teníamos que amar a la misma persona… perdónenme pues por metérmeles con el Alejandro, no me cae bien”, afirmó.

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