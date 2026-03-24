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Jhonny Rivera reveló primera crisis en su matrimonio: “no les quería contar”

Jhonny Rivera sorprendió a sus seguidores al revelar la primera crisis que vivió tras cumplir un mes de casado con Jenny López.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Jhonny Rivera causa revuelo al contar lo que pasó tras su matrimonio
Jhonny Rivera destapa inesperado incidente en plena luna de miel. (Foto: Canal RCN)

El pasado 22 de febrero, Jhonny Rivera y Jenny López dieron el sí en el altar, pues tras meses de estar comprometidos, por fin se llevó a cabo uno de los eventos más esperados del año.

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Durante su boda, el cantante dio detalles de cómo fue su llegada a la iglesia, cómo lucia con el traje de novio y también reveló parte de sus invitados, en pocas palabras, no dejó por fuera a ninguno de sus seguidores.

De hecho, algunos de sus fanáticos llegaron hasta las afueras de la iglesia para acompañar al artista en ese día tan importante.

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¿Qué pasó con el anillo de matrimonio de Jhonny Rivera?

El cantante de música popular, Jhonny Rivera y su esposa, Jenny López, han tenido con todas las expectativas a sus fans de cómo han vivido este primer mes de matrimonio, pues tras su boda, esperaron unos días para la luna de miel.

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Los artistas esperaron para viajar en su gira por Europa, para así celebrar su matrimonio, sin embargo, pasaron cosas con el anillo de boda de Jhonny.

Jhonny Rivera confiesa el angustiante momento que vivió en su luna de miel
Jhonny Rivera causa revuelo al contar lo que pasó tras su matrimonio. (Foto: Freepik)

En horas de la mañana de este martes 24 de marzo, Rivera interactuó con sus fanáticos a través de la caja de preguntas de Instagram, en donde respondió que pasó con su anillo, porque nunca se le ve puesto.

Jhonny dijo que él no está acostumbrado a usar anillo y por eso, lo olvidó en el hotel en Roma, por eso, pensó que ya lo había perdido, pero confesó que esto no fue así.

El cantante le dio parte de tranquilidad a sus seguidores, al revelar que, al llamar al sitio, confirmaron que tenía el anillo y este sería enviado hasta España, en donde ellos sed estarían hospedando.

El intérprete del genero popular, había mencionado en su historia que él no quería contar lo que pasó, peor ante las preguntas de sus seguidores, decidió revelar lo ocurrido.

Jhonny Rivera destapa inesperado incidente en plena luna de miel.
Jhonny Rivera confiesa el angustiante momento que vivió en su luna de miel. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo fue la luna de miel de Jhonny Rivera y Jenny López?

Los artistas recibieron críticas porque no vivieron su luna de miel a solas, sino con la familia de Jenny López, lo que generó olas de comentarios en redes, sin embargo, el viaje hizo parte de un plan familiar.

Tras estar acompañados por la familia de la cantante, Jhonny y su esposa quedaron a solas para vivir su luna de miel, igualmente en Europa, tras su gira por España.

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