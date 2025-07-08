Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jessi Uribe reveló detalles del embarazo de Paola Jara y se ganó un regaño público

La cantante de música popular reaccionó a las confesiones de su esposo y le hizo un reclamo en redes sociales.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
Jessi Uribe reveló detalles del embarazo de Paola Jara y se ganó un regaño público/ AFP by Frazer Harrison

La cantante de música popular, Paola Jara sigue apoderada de los titulares en los medios de comunicación y redes sociales tras confirmar que estaría esperando el primer fruto de su amor junto a su esposo, el también cantante del género, Jessi Uribe.

Recordemos que, aunque la pareja siempre ha apostado por mantener en reserva los detalles más privados de su relación y planes, fueron ellos quienes de manera pública hicieron el gran anuncio de su embarazo, componiendo incluso un sencillo en honor al bebé que viene en camino.

¿Qué fue lo que reveló Jessi Uribe sobre Paola Jara que hizo que ella lo regañara públicamente?

En medio de las dinámicas habituales de Instagram, al cantante le preguntaron mediante la cajita de preguntas detalles sobre el proceso de gestación de Paola y, puntualmente, que cuándo "habían hecho al bebé", pidiéndole detalles como el día en que pudo haber sucedido.

Fiel a su estilo, el bumangués no tuvo reparo en responder a la pregunta asegurando que, aunque no tenía tan clara la fecha, sí cree que fue durante el viaje a Miami que todo se dio. Acompañó su respuesta con un emoji riéndose, mientras etiquetó a su pareja para ver si ella apoyaba o desmentía su afirmación.

¿Cuál fue el regaño que le dio Paola Jara a Jessi Uribe públicamente?

Tras etiquetarla, la cantante reposteó el contenido entre risas y expresó que su esposo no tenía por qué revelar esos detalles de su relación y que para colmos sus seguidores le picaban la lengua, porque sabían que él no se guardaba la respuesta. "Este chino jajajajaja y se ponen a picarle la lengua", expresó.

Sin embargo, la recomendación no funcionó de mucho, porque más adelante le preguntaron a Jessi si con el bebé a bordo habían interrumpido sus momentos en pareja, a lo que él, entre risas, aseguró que, por el contrario, ahora hacen la tarea con más frecuencia que antes.

