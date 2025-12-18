Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jessi Uribe pasó el inicio de las novenas lejos de casa y sin Paola Jara

Jessi Uribe se dejó ver celebrando el inicio de las novenas en casa de su hermana, sin Paola Jara.

Ingrid Jaramillo Rojas
Jessi Uribe sorprendió al pasar el inicio de las novenas fuera de su hogar y sin Paola Jara
Jessi Uribe sorprendió al pasar el inicio de las novenas fuera de su hogar y sin Paola Jara. (Foto Canal RCN | AFP: Romain Maurice).

El icónico cantante de música popular Jessi Uribe sorprendió al compartir un video en el que dejó al descubierto que habría celebrado el inicio de las novenas lejos de su esposa Paola Jara y su pequeña hija Emilia.

¿Jessi Uribe y Paola Jara se distanciaron tras el nacimiento de su hija?

Vale la pena recordar que días atrás Paola Jara reveló a sus cientos de seguidores que Jessi Uribe ya no estaría junto a ella y su pequeña hija en las próximas semanas de manera temporal, pues el reconocido artista tuvo que retomar su agenda laboral y cumplir con sus compromisos en lo que resta del 2025.

Paola Jara y Jessi Uribe sorprenden al anunciar una separación temporal inesperada
Paola Jara y Jessi Uribe sorprenden al anunciar una separación temporal inesperada. (Foto AFP: Frazer Harrison).

Sin embargo, aunque era de manera temporal, Paola Jara dejó claro que estar lejos de su esposo en esta etapa de su vida le parecía algo difícil, pues Emilia apenas tiene un mes de nacida.

“Que el papá se tenga que ir a trabajar nos está dando muy duro. Jessi Uribe, te amamos”, expresó en aquella ocasión.

¿En dónde pasó el inicio de las novenas Jessi Uribe?

Teniendo en cuenta la apretada agenda laboral que Jessi Uribe deberá cumplir en los próximos días, quedó en evidencia que el reconocido artista no estuvo en su casa para dar inicio a las novenas. Por el contrario, habría vivido esta experiencia en la vivienda de su hermana, Tatiana.

Jessi Uribe contó con quién pasará la Navidad tras su separación de Paola Jara
Jessi Uribe contó con quién pasará la Navidad. (Foto Canal RCN | AFP: Jason Koerner).

Esto quedó en evidencia a través de una historia compartida en la cuenta oficial de Instagram de ella, la cual posteriormente fue replicada en el perfil de Jessi Uribe, permitiendo que cientos de fanáticos tuvieran acceso al contenido.

En las imágenes se pudo ver a Jessi Uribe junto a otros familiares y varios niños, algunos de ellos sus sobrinos, mientras se desarrollaba esta actividad. Sin embargo, en ningún momento aparecieron Paola Jara ni su hija Emilia, por lo que muchos aseguran que la cantante no estuvo presente y que pasó este importante momento en su casa junto a la bebé, lejos de Jessi.

