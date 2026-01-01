Jessi Uribe despidió el 2025 cantando y con un jocoso baile que hizo reír a sus seguidores

El cantante de música popular Jessi Uribe despidió el año con un video que divirtió a sus seguidores.

Jessi Uribe despide el año con divertida parodia. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Producciones RCN Javier Jattin confiesa con qué actores era imposible trabajar en Chepe Fortuna

¿Cómo despidió el año Jessi Uribe?

Por medio de su cuenta de Instagram, el cantante compartió un jocoso video cantando y bailando una canción que habla de no prestarle atención a las personas que hablan de uno y que no importa si lo tildan de loco, lo importante es ser feliz.

El clip se viralizó y generó muchas reacciones entre sus seguidores que no dudaron en resaltar su buen sentido del humor.

“Si alguien te llama loco por tu forma de vivir”, expresa Jessi Uribe en su publicación.

Jessi Uribe y Paola Jara se convirtieron en padres en el 2025 y pasaron su primera Navidad y fin de año junto a su pequeña hija Emilia.

Estas festividades fueron, además de especiales, diferentes y con otro ritmo por la llegada de la bebé.

Sin embargo, Jessi fiel a su estilo lo vivió de manera alegre y espontánea. La pareja celebró hace unos días el primer mes de nacida de Emilia con una emotiva torta, demostrando que la familia se ha convertido en el centro de sus vidas.

Paola Jara, por su parte, atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera.

La artista reveló que estaba feliz por su nominación a los Grammy, un reconocimiento que la llena de orgullo al representar a las mujeres colombianas y al género regional colombiano.

Su canción “A ella” ha logrado llegar a escenarios internacionales y posicionarse como una de las más relevantes de su trayectoria, alcanzando una nominación que marca un hito en su carrera artística.

La Navidad y el fin de año se convirtieron en momentos tranquilos para Jessi y Paola, donde la prioridad fue compartir en casa y disfrutar de la compañía de su hija.

Jessi y Paola mostraron que, aunque sus agendas suelen estar llenas de compromisos, la familia ocupa el primer lugar.

Artículos relacionados Shakira Shakira queda en shock tras beso de un fan en concierto en la Florida y su reacción se vuelve viral

¿Jessi Uribe y Paola Jara se separaron?

En las últimas semanas, Paola Jara y Jessi Uribe llamaron la atención debido a los rumores de una supuesta separación.

Sin embargo, lo que realmente ocurrió fue una distancia temporal motivada por los compromisos laborales del artista bumangués.

Artículos relacionados Mateo Varela Así reaccionó Mateo Varela ante la confesión que le hizo Norma Nivia: "Volví a creer en el amor"

Jessi tuvo que retomar presentaciones y proyectos, lo que generó especulaciones en redes sociales.

A pesar de los rumores, la pareja sigue muy enamorada y enfocada en el crecimiento de su hija, dejando claro que los rumores no han afectado la solidez de su relación.