La noticia sobre el embarazo de Jesaaelys Ayala, hija del cantante Daddy Yankee, ha generado conversación en redes sociales. Tras varios meses de expectativa, la creadora de contenido confirmó un nuevo detalle sobre la llegada de su primer hijo.

¿Cómo anunció Jesaaelys Ayala el género de su bebé?

Jesaaelys Ayala compartió en sus plataformas digitales el momento en el que reveló el género de su bebé junto a su esposo, Carlos Olmo. La influencer publicó un video en el que se observa la celebración organizada para conocer este detalle del embarazo.

La pareja aparece rodeada de familiares y amigos mientras esperan el resultado de la dinámica que habían preparado. Segundos después, el humo rosado confirmó que se encuentran a la espera de una niña.

El video fue acompañado por un mensaje en el que la futura mamá escribió:

“¡Es una nena! La princesa de papá y la nueva sirenita de mamá”.

¿Cuándo anunció Jesaaelys Ayala que estaba embarazada?

El embarazo fue anunciado públicamente el 13 de febrero del 2026. En esa ocasión, Jesaaelys Ayala compartió un video junto a su esposo en el que confirmaban que estaban esperando su primer bebé.

La influencer explicó que decidieron esperar algunas semanas antes de hacer el anuncio para asegurarse de que todo avanzara con normalidad.

Hija de Daddy Yankee sorprendió al revelar detalles de su embarazo / (Foto de AFP y Freepik)

La publicación se llenó de comentarios de seguidores y conocidos que enviaron mensajes de felicitación a la pareja. De acuerdo con lo que han mencionado en sus redes sociales, el bebé podría nacer en agosto de 2026.

¿Qué se sabe sobre la relación entre Daddy Yankee y su hija Jesaaelys?

El embarazo también ha llamado la atención debido al contexto familiar que ha rodeado a la hija del cantante. En los últimos meses, se ha hablado de un distanciamiento entre Jesaaelys Ayala y su padre, Daddy Yankee.

Daddy Yankee llama la atención tras su distanciamiento con su hija / (Foto de AFP y Freepik)

Cuando Jesaaelys anunció que esperaba a su primer hijo, recibió felicitaciones públicas de su madre, Mireddys González, y de su hermana, pero Daddy Yankee no se pronunció.

A pesar de ese contexto, el anuncio del embarazo y, posteriormente, la revelación del género del bebé han generado numerosas reacciones en internet. Algunos internautas afirman que esperan conocer si el artista reaccionará públicamente a la noticia.

Por ahora, Jesaaelys continúa compartiendo con sus seguidores diferentes momentos de esta etapa, incluyendo avances de su embarazo y celebraciones relacionadas con la llegada de su hija.