Jenny López tomó radical decisión previo a su matrimonio con Jhonny Rivera: "es lo correcto"

Aun mes de celebrarse la boda entre Jhonny Riveray Jenny López, recientemente la cantante sorprendió al revelar importante decisión que tomaron ella y su prometido previo a su llegada al altar.

Artículos relacionados Andrea Valdiri Luto en la familia Valdiri Sepúlveda: en pleno inicio de año tuvieron que decir adiós a ser especial

¿Qué decisión tomaron Jhonny Rivera y Jenny López antes de su matrimonio?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la joven acumula miles de seguidores, llevó a cabo la famosa dinámica de preguntas y respuestas, espacio en el que se mostró abierta a responder todo tipo de curiosidades por parte de los internautas.

Artículos relacionados Viral Hija de famoso actor de Hollywood fue hallada muerta en un hotel en extrañas circunstancias

Sin duda, uno de los temas que más causó interés en su comunidad, estuvo relacionado con su boda con el cantante de música popular, tanto así que hasta uno de los usuarios la sorprendió con inesperada pregunta sobre el tema de los bienes.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón envío contundente mensaje a las mujeres tras reencuentro de Aida Merlano y WestCol

"Disculpa que te pregunte, ¿en tu matrimonio firmarás capitulaciones?", escribió la persona buscando despejar dudas respecto a este asunto que tanta polémica genera.

¿Jenny López y Jhonny Rivera firmarán capitulaciones?

Frente a esto, López compartió una foto que acompañó con las siguientes palabras: "Sí, es lo correcto". Palabras con las terminó con este misterio.

Jhonny Rivera y Jenny López firmarán capitulaciones. Foto | Canal RCN.

A propósito del matrimonio, cabe recordar que Rivera le propuso matrimonio a Jenny el pasado 3 de mayo de 2025 durante un concierto en el Movistar Arena de Bogotá, escenario en el que ella aceptó, anunciando que se casarán en febrero de 2026 en Pereira, en una ceremonia ínt1ma y familiar.

¿Qué son las capitulaciones, el documento que firmaron Jenny López y Jhonny Rivera antes de casarse?

Las capitulaciones matrimoniales son un acuerdo legal que las parejas pueden firmar antes o durante el matrimonio, en el que se establecen las reglas sobre el manejo de los bienes, las deudas y el patrimonio de cada uno.

En términos sencillos, este documento permite dejar claro qué es de cada quien, qué se comparte y cómo se administrarán los recursos económicos durante la relación, evitando confusiones o conflictos a futuro.

Por ahora, seguidores de la pareja de artistas continúan generando expectativa entres sus fans, pues muchos esperan ansiosos poder conocer más detalles de lo que será esta celebración.