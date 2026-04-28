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Jenny López contó qué habló con Jhonny Rivera antes de casarse: ¿habrá hijos?

Jenny López reveló detalles de la conversación que tuvo con Jhonny Rivera antes de casarse: ¿tendrán hijos?

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Jenny López reveló qué habló con Jhonny Rivera antes de casarse
Jenny López reveló qué habló con Jhonny Rivera antes de casarse. (Foto Canal RCN | Freepik).

La joven cantante de música popular Jenny López habría revelado detalles de la conversación que sostuvo con su esposo Jhonny Rivera antes de casarse. La artista contó qué acuerdos hablaron sobre su futuro en pareja y si dentro de sus planes está tener hijos.

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¿Jhonny Rivera y Jenny López planean tener hijos?

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, Jenny López recibió una consulta bastante particular por parte de uno de sus seguidores. Le preguntaron, desde su experiencia, qué temas considera importantes antes de tomar una decisión tan relevante como casarse.

Jhonny Rivera y Jenny López revelan si están listos para ser padres
Jhonny Rivera y Jenny López revelan si están listos para ser padres. (Foto Canal RCN | Freepik).

Aunque la cantante no se refirió de forma específica a lo que habló con Jhonny Rivera antes de llegar al altar, sí dejó entrever que varios de esos asuntos debieron abordarse previamente.

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Según explicó en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne una gran cantidad de seguidores, es clave sentarse a conversar con la pareja sobre proyectos a corto y largo plazo, límites dentro de la convivencia, la forma en que se asumirían los gastos y responsabilidades del hogar, los sueños de cada uno y, especialmente, si desean tener hijos.

“Hay muchas cosas importantes, pero una de ellas es una conversación en la que ustedes estén solitos, tranquilos, con un cafecito, hablando de las cosas que no les gustan. También hablar de temas como si quieren o no tener hijos, si desean tener mascotas, dónde vivirían... Eso me parece muy importante antes de casarse para evitar problemas en el futuro o que alguna respuesta pueda sorprender a la otra persona”, expresó.

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Sin embargo, sus declaraciones no plantean de manera directa si Jenny López y Jhonny Rivera quieren tener hijos, sino que dejan como indicio que se trataría de un tema que pudieron hablar con anterioridad antes de dar el paso hacia el matrimonio.

¿Cuándo se casó Jenny López y Jhonny Rivera?

Jhonny Rivera y Jenny López llevan apenas dos meses de casado, pues su boda se llevó a cabo el domingo 22 de febrero de 2026. La ceremonia religiosa de la pareja se celebró en el corregimiento de Arabia, cerca de Pereira, Risaralda, luego de tres años de noviazgo. La fiesta contó con grandes personales de la industria musical y del entretenimiento, incluyendo familiares y amigos.

Expareja de Jhonny Rivera asistió a su boda con Jenny López: con esta foto lo confirmó en sus redes
Así fue la boda de Jhonny Rivera y Jenny López. | Foto: Freepik
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