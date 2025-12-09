Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Isander Pérez, expareja de Isabella Ladera, genera controversia en redes con misterioso mensaje

Isander Pérez sorprendió con mensaje en sus redes sociales que muchos asocian con su expareja y mamá de su hija, Isabella Ladera.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Isander Pérez dejó curioso mensaje tras polémica de Isabella Ladera y Beéle
Isander Pérez dejó mensaje tras lo sucedido con Isabella Ladera y Beéle. (Fotos Canal RCN y AFP: Giorgio VIERA)

El influenciador puertorriqueño Isander Pérez ha empezado a acaparar las tendencias luego de compartir un curioso mensaje en sus redes sociales que muchos lo asocian con su expareja Isabella Ladera.

¿Cuál fue el mensaje que publicó Isander Pérez, expareja de Isabella Ladera?

El influenciador puertorriqueño sorprendió a sus seguidores de Instagram con un misterioso mensaje en la jornada del 12 de septiembre en el que compartió un versículo de la Biblia llamado Proverbios 11:27.

Isander Pérez eligió un mensaje en el que se habla sobre el castigo divino al mal en la tierra, este dice que a las personas que actuaban bien, siempre les iban a salir de la mejor manera sus planes, pero a los que no, les caería una especie de 'karma'.

El que procura el bien buscará favor, más al que busca el mal, este le vendrá.

¿Por qué asocian el mensaje de Isander Pérez con Isabella Ladera?

El mensaje de Isander Pérez ha despertado curiosidad entre los internautas, ya que hasta el momento se había mantenido en silencio tras la polémica que involucró a su expareja con Beéle en los últimos días.

Precisamente, durante estos días el influenciador puertorriqueño se había dejado ver disfrutando de la compañía de su hija Mía y presumiendo su rol como papá.

Para algunos internautas el mensaje de Isander Pérez no es casualidad y más por todo lo sucedido en los últimos días, por lo que lo asocian como una pulla para su expareja, Isabella Ladera.

La toxi costeña imita a Isabella Ladera
Isander Pérez habría lanzado pulla a Isabella Ladera. (Giorgio Viera)

¿Por qué terminaron Isabella Ladera e Isander Pérez?

Isander Pérez e Isabella Ladera sostuvieron una relación por varios años, siendo una de las parejas más habladas y comentadas de la farándula internacional.

La venezolana y el puertorriqueño se mostraban bastante sólidos en sus redes sociales y más con el nacimiento de su hija Mía, sin embargo, a principios de 2024 ambos confirmaban que su relación había llegado a su final.

Aunque hasta el momento ninguno de los dos ha revelado la verdadera causa de su ruptura, tras su ruptura ambos han tenido diferentes procesos legales por la custodia de su hija.

