Isabella Ladera y Beéle: influenciadora lanza canción inspirada en su polémico video

Influenciadora causa indignación al crear canción inspirada en polémico video de Isabella Ladera y Beéle.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Isabella Ladera y Beéle: canción de influenciadora causa polémica en redes
Influenciadora lanza tema inspirado en el video filtrado de Isabella Ladera y Beéle. (Foto AFP: Giorgio Viera).

Isabella Ladera y Beéle siguen siendo tendencia en redes tras la filtración de un video comprometedor. La polémica llegó al punto de que una influenciadora se inspiró en la situación para crear una canción que desató indignación.

¿Qué se sabe sobre el video filtrado de Beéle e Isabella Ladera?

La modelo venezolana Isabella Ladera y su expareja, el cantante colombiano Beéle, se apoderaron de las tendencias luego de que en la red social ‘X’ se filtrara un corto audiovisual en el que se les ve en una situación bastante comprometedora.

¿Quién es Isabella Ladera?
Isabella Ladera: la modelo e influencer que destaca en redes / (Foto de AFP)

Según palabras de Ladera, dicho audiovisual habría sido compartido de manera anónima por su expareja con quien no habría terminado su relación de la mejor manera. Así mismo, aseguró que tras lo sucedido procedió a tomar la vía legal en su contra.

Por su parte, el cantante urbano no se ha pronunciado de manera oficial, pero el paparazi español Jordi Martin aseguró que logró comunicarse directamente con el equipo de Beéle y obtuvo información sobre su reacción frente a la polémica y si también tomará acciones legales en contra de Isabella Ladera.

¿Cuál es la canción inspirada en el polémico video de Isabella Ladera y Beéle?

En medio del escándalo que generó diversas reacciones por parte de los internautas y diversas figuras públicas, una influenciadora identificada en redes sociales como ‘Vivissaza’ sorprendió con la creación de una canción inspirada en dicha situación.

Beéle e Isabella Ladera
Polémico video filtrado: Beéle podría tomar medidas legales contra Isabella Ladera. (Foto AFP: Sergi Alexander).

En esta, la creadora de contenido se refirió a varios momentos puntuales expuestos dentro del video que narrarían todo de manera jocosa. Así mismo, se centró en lo que pudo haber sentido la modelo venezolana durante el rendimiento del cantante que ha sido muy comentado en las redes sociales.

"Decía, hicimos de to', pero realmente no hacía nada. Ya no Brandon, ahora es blando (...) fueron 6 minutos fingiendo, su primer apodo fue infiel, el segundo ya suena cruel", dice parte de la letra de la canción.

La canción generó todo tipo de comentarios, entre los que destacó aquellos que cuestionaban la creación de este tipo de contenido: “No me parece sacarle provecho o burla a momento tan vulnerable como este” o “No le veo el chiste, la gente si le gusta gozar del mal ajeno”, fueron algunos de ellos.

