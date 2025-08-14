Isabella Ladera revela detalles de su relación con Beéle: "Me dijo que ya estaba separado"

La modelo Isabella Ladera reveló a sus millones de fanáticos un curioso detalle sobre su controversial relación con el cantante Beéle.

¿Qué dijo Isabella Ladera sobre su relación con Beéle?

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de cinco millones de seguidores, activó la herramienta de preguntas y allí le lanzaron polémica pregunta tras una confesión que había hecho de que no quería tener cachete con cachete.

Una seguidora la cuestionó cómo eso sí le generaba alergia, pero haberse involucrado con Beéle no, a lo que ella no dudó en responderle.

La venezolana hablaba de una sensibilidad en su piel, pero que si quería traer a colación nombres o situaciones que no tienen nada que ver eso solo habla de ella como persona.

"Ya que sacas el tema, cuando conocí a esa persona, él ya estaba separado, esa es la verdad aunque les incomode porque no encaja con el cuento que quieren creer y si lo dicen por ADN, hasta eso tiene un tiempo de permanencia (...) pero en la mente de algunos parece que se queda para siempre y ahí si no puedo ayudar", dijo y agregó: "ah bueno eso me dijo él".

Tras su revelación, varios internautas reaccionaron, donde algunos señalaron que no creían en sus palabras, otros la defendieron y otros no tardaron en criticarla y pedirle que supere el tema.

¿Qué pasó entre Isabella Ladera y Beéle?

Luego de confirmar su romance tras una lluvia de críticas, por supuestamente haber sido infieles a sus respectivos matrimonios, derrocharon amor en redes sociales, sin embargo, repentinamente dejaron de publicar cosas juntos y lanzarse algunas indirectas al respecto, para luego revelar su ruptura.

Ninguno de los dos se ha referido exactamente a lo que ocurrió entre ellos y las razones por las que terminaron, pero Isabella Ladera ha dejado varias declaraciones en sus redes sociales, asegurando que se sintió utilizada por el artista, sugiriendo que no la habría querido de verdad o no como ella pensaba.

Por ahora, sus fanáticos están a la expectativa de lo que pueda seguir pasando entre esta polémica expareja.