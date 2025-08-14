Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Isabella Ladera revela detalles de su relación con Beéle: "Me dijo que ya estaba separado"

La modelo Isabella Ladera dio más detalles sobre su polémica relación con el cantante Beéle.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
/AFP: Giorgio Viera

La modelo Isabella Ladera reveló a sus millones de fanáticos un curioso detalle sobre su controversial relación con el cantante Beéle.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Isabella Ladera sobre su relación con Beéle?

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de cinco millones de seguidores, activó la herramienta de preguntas y allí le lanzaron polémica pregunta tras una confesión que había hecho de que no quería tener cachete con cachete.

Isabella Ladera sobre Beele

Una seguidora la cuestionó cómo eso sí le generaba alergia, pero haberse involucrado con Beéle no, a lo que ella no dudó en responderle.

La venezolana hablaba de una sensibilidad en su piel, pero que si quería traer a colación nombres o situaciones que no tienen nada que ver eso solo habla de ella como persona.

"Ya que sacas el tema, cuando conocí a esa persona, él ya estaba separado, esa es la verdad aunque les incomode porque no encaja con el cuento que quieren creer y si lo dicen por ADN, hasta eso tiene un tiempo de permanencia (...) pero en la mente de algunos parece que se queda para siempre y ahí si no puedo ayudar", dijo y agregó: "ah bueno eso me dijo él".

Tras su revelación, varios internautas reaccionaron, donde algunos señalaron que no creían en sus palabras, otros la defendieron y otros no tardaron en criticarla y pedirle que supere el tema.

Artículos relacionados

¿Qué pasó entre Isabella Ladera y Beéle?

Luego de confirmar su romance tras una lluvia de críticas, por supuestamente haber sido infieles a sus respectivos matrimonios, derrocharon amor en redes sociales, sin embargo, repentinamente dejaron de publicar cosas juntos y lanzarse algunas indirectas al respecto, para luego revelar su ruptura.

Isabella Ladera sobre su relacion con Beéle

Ninguno de los dos se ha referido exactamente a lo que ocurrió entre ellos y las razones por las que terminaron, pero Isabella Ladera ha dejado varias declaraciones en sus redes sociales, asegurando que se sintió utilizada por el artista, sugiriendo que no la habría querido de verdad o no como ella pensaba.

Por ahora, sus fanáticos están a la expectativa de lo que pueda seguir pasando entre esta polémica expareja.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Kseniya Alexandrova Talento internacional

Murió Kseniya Alexandrova, ex Miss Universo Rusia: esta fue su última publicación

Falleció Kseniya Alexandrova ex Miss Universo Rusia y esta fue su última publicación en redes sociales que compartió con sus seguidores.

Georgina Rodríguez y otras celebridades lucen anillos de compromiso de lujo Georgina Rodríguez

De Georgina a Grace Kelly: los anillos de compromiso más costosos de las famosas

De Georgina a Grace Kelly: descubre los anillos de compromiso más costosos y lujosos que las famosas han lucido con orgullo.

Alejandro Estrada revive recuerdos junto a Dominica Duque Alejandro Estrada

Alejandro Estrada comparte tierno recuerdo en el que aparece Dominica Duque | FOTOS

Alejandro Estrada comparte un tierno recuerdo en el que aparece Dominica Duque, despertando emoción entre sus seguidores en redes.

Lo más superlike

Belén Alonso en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

El regreso que emocionó en Materchef Celebrity Colombia

Un regreso puso muy felices a todos en MasterChef Celebrity, tanto que hasta le hicieron canciones.

En Stanford desarrollaron un lector cerebral que protege tu privacidad con una “clave mental” única. Curiosidades

Este es el innovador sistema que lee pensamientos con una “clave mental”

DJ Exotic conmueve con su increíble y milagrosa recuperación que inspira al mundo Marcela Reyes

DJ Exotic reaparece y relata su milagrosa recuperación tras delicado estado de salud | VIDEO

Christian Nodal contó sobre su boda en Roma con Ángela Aguilar Christian Nodal

Nodal confiesa que se casó en Roma con Ángela Aguilar pocos días después de terminar con Cazzu

Karol G hará historia en la NFL: primer show de medio tiempo en Brasil por YouTube Karol G

Karol G encabezará el primer show de medio tiempo de la NFL en Brasil por Youtube