Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¿Isabella Ladera, ex de Beéle, está embarazada? Video reciente desata dudas en redes

Un detalle en un reciente video de Isabella Ladera volvió a encender las redes y desató rumores sobre un posible embarazo de la ex de Beéle.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Isabella Ladera deja reflexión para sus seguidores.
Isabella Ladera genera dudas de embarazo por video. (Foto Iván Apfel/AFP)

Isabella Ladera se ha apoderado de las tendencias en las últimas horas luego que un video suyo se viralizara en el que habría quedado expuesto un supuesto embarazo.

Artículos relacionados

¿Isabella Ladera, expareja de Beéle está embarazada?

La influenciadora venezolana fue bastante comentada en el último año en Colombia por su relación con el cantante Beéle.

La relación de Isabella y Brandon, nombre real de Beéle, dio bastante de qué hablar, ya que empezó de manera polémica tras la separación del artista de la mamá de sus hijos, Cara Rodríguez y terminó de la misma manera tras la filtración de un material privado.

Sin embargo, tras esta polémica, la influenciadora decidió volverse a dar una oportunidad en el amor y así lo ha venido mostrando a través de sus redes sociales.

En medio de este nuevo idilio de amor que vive la influenciadora, ha empezado a tomar fuerza el rumor que podría estar embarazada tras un detalle en un reciente video publicado por ella.

¿Isabella Ladera cantando una canción de Beéle?
Isabella Ladera genera dudas de embarazo con video. (Foto: AFP)

Artículos relacionados

¿Cuál es el video de Isabella Ladera que despierta dudas sobre un posible embarazo?

En el video se ve a la creadora de contenido disfrutando un baile junto a su hija Mía, a quien tuvo con el también influencer Isander Pérez.

Sin embargo, lo que más captó miradas fue el instante en que giró frente a la cámara: de perfil y con un ajustado vestido negro, dejó ver lo que muchos interpretaron como una leve pancita.

En el audiovisual, la venezolana luce un vestido negro ceñido al cuerpo mientras disfruta del momento con su hija. Sin embargo, fue al girar y posar de perfil cuando algunos usuarios aseguraron notar una leve protuberancia en su abdomen, lo que dio paso a rumores sobre un posible embarazo.

Artículos relacionados

¿Qué ha dicho Isabella Ladera ante los rumores de embarazo?

Como suele ocurrir en este tipo de situaciones, los comentarios no tardaron en dividirse. Mientras algunos internautas aseguran que se trata únicamente del ángulo del video o del diseño del vestido, otros se preguntan si Isabella estaría esperando un nuevo bebé.

Hasta el momento, la influenciadora no se ha pronunciado para confirmar o desmentir las versiones que circulan en redes.

No obstante, el video continúa generando reacciones y mantiene a sus seguidores atentos a cualquier actualización que pueda aclarar la situación.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Toxi costeña La toxi costeña

Le llueven elogios a la hija de La Toxi costeña por su belleza: así se ven juntas

La hija de La Toxi costeña, Mariana, tuvo un asombroso cambio y ahora cautiva con su apariencia bailando juntas.

Altafulla Altafulla

Por estos videos incrementan los rumores de reconciliación entre Altafulla y su exnovia Rochy

Los internautas empezaron a compartir lo que serían las pruebas entre acercamientos de Andrés Altafulla y Rochy.

Valentino Lázaro tendría nuevo novio tras curiosa revelación que hizo en sus redes: ¿cuál? Talento nacional

Valentino Lázaro tendría nuevo novio tras curiosa revelación que hizo en sus redes: ¿cuál?

Valentino Lázaro divide opiniones en redes tras compartir romántica foto junto a un hombre quien sería su novio.

Lo más superlike

Famosos que iniciaron su relación en un reality Caterin Escobar

Estos son los famosos que iniciaron su relación en un reality 2025 y siguen juntos

Algunas parejas que se formaron en realities de 2025 lograron mantenerse estables y hoy continúan juntas fuera de cámaras.

Shakira es tendencia por el especial gesto que tuvo con varios jóvenes en época navideña: esto hizo Shakira

Shakira es tendencia por el especial gesto que tuvo con varios jóvenes en época navideña: esto hizo

James Rodríguez celebró Navidad en un río James Rodríguez

James Rodríguez sorprendió al pasar la Navidad en medio de un río: así fue su celebración

¡Duelo en el deporte! Falleció reportera en graves condiciones tras caer de un séptimo piso Talento internacional

¡Duelo en el deporte! Falleció reportera en graves condiciones tras caer de un séptimo piso

Christian Nodal y Ángela Aguilar revelan nuevos detalles de boda Christian Nodal

Ángela Aguilar y Christian Nodal revelan cuándo y dónde será su boda religiosa