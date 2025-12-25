¿Isabella Ladera, ex de Beéle, está embarazada? Video reciente desata dudas en redes

Isabella Ladera se ha apoderado de las tendencias en las últimas horas luego que un video suyo se viralizara en el que habría quedado expuesto un supuesto embarazo.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Novia de Yeferson Cossio reveló cómo está el influenciador tras cirugía de corazón

¿Isabella Ladera, expareja de Beéle está embarazada?

La influenciadora venezolana fue bastante comentada en el último año en Colombia por su relación con el cantante Beéle.

La relación de Isabella y Brandon, nombre real de Beéle, dio bastante de qué hablar, ya que empezó de manera polémica tras la separación del artista de la mamá de sus hijos, Cara Rodríguez y terminó de la misma manera tras la filtración de un material privado.

Sin embargo, tras esta polémica, la influenciadora decidió volverse a dar una oportunidad en el amor y así lo ha venido mostrando a través de sus redes sociales.

En medio de este nuevo idilio de amor que vive la influenciadora, ha empezado a tomar fuerza el rumor que podría estar embarazada tras un detalle en un reciente video publicado por ella.

Isabella Ladera genera dudas de embarazo con video. (Foto: AFP)

¿Cuál es el video de Isabella Ladera que despierta dudas sobre un posible embarazo?

En el video se ve a la creadora de contenido disfrutando un baile junto a su hija Mía, a quien tuvo con el también influencer Isander Pérez.

Sin embargo, lo que más captó miradas fue el instante en que giró frente a la cámara: de perfil y con un ajustado vestido negro, dejó ver lo que muchos interpretaron como una leve pancita.

En el audiovisual, la venezolana luce un vestido negro ceñido al cuerpo mientras disfruta del momento con su hija. Sin embargo, fue al girar y posar de perfil cuando algunos usuarios aseguraron notar una leve protuberancia en su abdomen, lo que dio paso a rumores sobre un posible embarazo.

¿Qué ha dicho Isabella Ladera ante los rumores de embarazo?

Como suele ocurrir en este tipo de situaciones, los comentarios no tardaron en dividirse. Mientras algunos internautas aseguran que se trata únicamente del ángulo del video o del diseño del vestido, otros se preguntan si Isabella estaría esperando un nuevo bebé.

Hasta el momento, la influenciadora no se ha pronunciado para confirmar o desmentir las versiones que circulan en redes.

No obstante, el video continúa generando reacciones y mantiene a sus seguidores atentos a cualquier actualización que pueda aclarar la situación.