Ignacio Baladán le hizo una broma a La Segura estando en el hospital y así reaccionó la caleña

En su cuenta oficial de Instagram con más de 4 millones 800 mil seguidores, el reconocido y talentoso chef pastelero uruguayo Ignacio Baladán no perdió la oportunidad de hacerle una broma a su esposa, la creadora de contenido digital caleña conocida como La Segura, quien es la mamá de su hijo Lucca y recientemente pasó por un procedimiento médico que la tiene hospitalizada.

¿Cómo fue la broma que Ignacio Baladán le hizo a La Segura en el hospital?

En el video publicado por Ignacio, él entra a la habitación en la que está su mujer recuperándose y le pregunta, a manera de broma, si ese día no haría el almuerzo, por lo que ella le responde con un gesto de indignación en su rostro, pidiéndole que mire la situación en la que está, dando a entender que es insólito que haga una pregunta así.

“¿Vos no me estás viendo que estoy op3r4d4? Soy solo sangre […] Ay vení ¿Vos no me estás viendo que estoy toda tuneada?” le dice La Segura a su esposo desde la cama del hospital.

Con esa respuesta, Ignacio se va de la habitación, diciendo que ya entendió y que ese día almuerzo no va a haber. Cabe recalcar que se nota que es un video en el que los dos saben que se trata de una broma para causarles gracia a sus fans que han estado tan pendientes de la salud de la caleña.

La Segura se prepara para su intervecnión estética. (Foto: Canal RCN)

Y es que debemos recordar que La Segura no está en esa habitación de hospital porque le haya sucedido algo malo, sino porque decidió hacerse algunos retoques estéticos tras los cambios que ha tenido su figura por diversos temas como su salud y su embarazo.

Así pues, desde hace varios días, La Segura venía preparando a sus seguidores para que la vieran así y ha sido lo más transparente posible con lo que decidió hacerse. Además, parece que Ignacio está allí para apoyarla en cada decisión y proceso, consolidando una relación admirada por muchos.

¿Cómo ha sido la historia de amor de Ignacio Baladán y La Segura?

Recordemos que esta pareja inició hace tres años y, desde entonces la caleña no ha dejado de expresar lo enamorada que está de él.

A inicios del 2024, Ignacio entró a La casa de los famosos Colombia, reality en el que estaba La Segura, para pedirle su mano y actualmente no solo ya están casados, sino que hicieron crecer su familia con Lucca.