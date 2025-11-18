Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Humorista colombiano preocupa tras momentos de pánico al pilotear una avioneta: esto ocurrió

Famoso comediante colombiano causa preocupación al vivir momentos de pánico mientras piloteaba una avioneta.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Humorista colombiano preocupa tras momentos de pánico al pilotear una avioneta: esto se sabe
¿Quién es el comediante colombiano que se hizo viral por preocupar al pilotear una avioneta? | Fotos: Freepik

En las últimas horas, varios internautas se han preocupado por el complicado momento que atravesó un reconocido comediante colombiano, quien vivió un difícil mientras piloteaba una avioneta.

Sin duda, su reacción ha generado diversos comentarios a través de las distintas plataformas digitales al enfrentarse a un crítico momento al enfrentar algunas fallas con la avioneta.

¿Quién es el reconocido comediante que vivió momentos de pánico al pilotear una avioneta?

Recientemente, Camilo Pardo compartió, a través de su cuenta oficial de YouTube, en la que cuenta con más de 71 mil seguidores, acerca del complicado momento que vivió hace unos días al estar en emergencia mientras que piloteaba una avioneta.

Humorista colombiano preocupa tras momentos de pánico al pilotear una avioneta: esto se sabe
¿Cuál fue el susto que tuvo Camilo Pardo? | Foto: Canal RCN

En el video, se refleja que el comediante atravesó por un momento de pánico, mientras que se desplazaba de Neiva a Pitalito, y en el video, el comediante expresó las siguientes palabras:

“Amigos estamos teniendo una emergencia. Se nos fue el alternador. Estamos viendo qué podemos hacer”, añadió Camilo.

También se evidencia que el comediante se comunicó con un capitán a quien le pidió algunos consejos para que pudiera hallarle solución al problema que enfrentó en la avioneta.

Sin embargo, el capitán le sugirió al comediante que se regresara de inmediato para Neiva tras fallas del alternador, es decir, atravesó por una emergencia eléctrica de fondo.

Luego de varios momentos de susto, Camilo logró regresar a Neiva para resolver la falla técnica que tenía la avioneta, a pesar de los momentos de pánico que enfrentó.

Así también, muchos de sus seguidores le enviaron emotivos mensajes de apoyo y resaltaron la tranquilidad en la que superó el momento de estrés.

¿Qué proyectos tiene Camilo Pardo en la actualidad?

Recordemos que Camilo Pardo se ha destacado a lo largo de su vida en demostrar la gran habilidad que tiene en la comedia, en especial, el reconocimiento del programa: ‘FucksNews’ en el que adquirió un importante reconocimiento por parte de sus seguidores.

Humorista colombiano preocupa tras momentos de pánico al pilotear una avioneta: esto se sabe
¿Qué proyectos tiene Camilo Pardo en la actualidad? | Foto: Canal RCN

Por su parte, Camilo, también se ha destacado en la creación de contenido digital a través de sus redes sociales, en especial, por demostrar varios acontecimientos de su vida al estudiar para ser piloto privado.

