Hugo García, novio de Isabella Ladera, compartió emotivo post tras dolora pérdida que hoy los enluta

La familia Ladera García atraviesa un difícil momento tras enfrentar una dolorosa pérdida que ha dejado un vacío en su hogar.

Ingrid Jaramillo Rojas
El emotivo mensaje de Hugo García dedicado a hija de Isabella Ladera.
El emotivo mensaje de Hugo García dedicado a hija de Isabella Ladera.

En medio del difícil momento que atraviesa la familia Ladera García por una dolorosa pérdida que dejó un gran vacío en su hogar, Hugo García sorprendió al compartir un emotivo momento familiar. Pues a pesar del luto, el creador de contenido decidió celebrar el cumpleaños de su hijastra.

¿Por qué el mensaje de Hugo García tras la pérdida en la familia Ladera conmovió tanto?

Luego de apartarse de Isabella Ladera para asistir al funeral de su abuelita, Hugo García regresó a Miami para reencontrarse con la influenciadora venezolana y su hijastra, quienes lo recibieron con los brazos abiertos una vez pisó suelo estadounidense.

Isabella Ladera y Hugo García enfrentan dolorosa pérdida que conmueve a sus seguidores
Isabella Ladera y Hugo García enfrentan dolorosa pérdida que conmueve a sus seguidores.

El joven llegó justo a tiempo para celebrar el cumpleaños de su pequeña hijastra, pese a que acababa de vivir uno de los momentos más difíciles de su vida. Esto generó que muchos seguidores de la pareja se sintieran conmovidos por la actitud de Hugo hacia la menor, quien, en medio de su inocencia, solo quería pasar un rato agradable en familia.

Así mismo, García dedicó un emotivo post en sus redes sociales para celebrar la vida de la pequeña: “HB to you a la hermanita mayor. Que tu vida siempre esté llena de aventuras, risas y momentos bonitos”,comentó el creador de contenido.

La publicación recopiló diversas fotografías y videos de momentos que han vivido juntos como familia, además de destacar el rol que la menor ahora tiene dentro del hogar al convertirse en la hermanita mayor.

¿Cuántos meses de embarazo tiene Isabella Ladera?

El fallecimiento de la abuelita de Hugo García ocurrió justo cuando Isabella Ladera se encuentra finalizando su segundo trimestre de embarazo, pues recordemos que días antes de la tragedia la influenciadora venezolana mencionó que su bebé tenía 20 semanas.

Con esto, se especula que el bebé de la pareja de influenciadores podría nacer a mediados de junio. Por lo pronto, ambos se encuentran disfrutando de esta etapa de su vida en donde la dulce espera de su bebé se vuelve cada vez más emocionante.

Hugo García volvió a redes tras la dolorosa pérdida que comparte con Isabella Ladera
Hugo García volvió a redes tras la dolorosa pérdida que comparte con Isabella Ladera.
