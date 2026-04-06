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Hijo menor de Yeison Jiménez cumplió dos años, el primero sin su papá

Santiago, hijo menor de Yeison Jiménez, cumplió dos años y vivió su primer cumpleaños sin la presencia de su padre.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Hijo menor de Yeison Jiménez cumplió dos años en una fecha marcada por la ausencia
Hijo menor de Yeison Jiménez cumplió dos años en una fecha marcada por la ausencia. (Foto Canal RCN | Freepik).

Santiago, el hijo menor del cantante de música popular Yeison Jiménez, celebró su segundo cumpleaños en una fecha marcada por la ausencia de su padre, siendo esta la primera ocasión en la que la familia festeja este día sin su presencia. El emotivo momento generó reacciones entre seguidores del artista, quienes recordaron su legado y enviaron mensajes de apoyo a la familia.

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¿Cómo fue el cumpleaños número dos del hijo menor de Yeison Jiménez?

Durante la tarde de este jueves 4 de junio, Lina Jiménez, hermana de Yeison Jiménez, sorprendió con una publicación inesperada en sus redes sociales en la que reveló que Santiago, el hijo menor del cantante, estaba celebrando su segundo cumpleaños, el primero sin la presencia de su padre.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero tras accidente aéreo.
Yeison Jiménez falleció el 10 de enero tras accidente aéreo. (Foto Canal RCN)

Sin embargo, no dio mayores detalles del festejo, pues solo dedicó un emotivo mensaje al menor a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores.

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En el mensaje, Lina Jiménez resaltó lo fuerte, inteligente y extrovertido que es su sobrino, pese a no ser aún consciente de la ausencia de su padre.

“Mi Santiago, mi niño hermoso, a pesar de estar tan pequeño eres demasiado fuerte, eres paz, eres amor, eres la luz de las personas que te amamos, mi niño inteligente y extrovertido”.

También pidió a Dios que lo cuide y lo proteja de todo mal y peligro, al tiempo que recordó de forma emotiva la ausencia de su padre, señalando que desde el cielo sigue velando por él.

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Además, dejó ver el apoyo y amor constante de toda la familia, reafirmando el vínculo cercano que lo rodea en esta fecha especial.

“Que Dios te cuide y te proteja de todo mal y peligro. Tu papito desde el cielo cuida de ti y de tus hermanitas. Te amamos, Santy. Felices 2 años, niño”.

¿Cuántos hijos tiene Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez construyó su familia junto a Sonia Restrepo con la llegada de dos hijos biológicos, Thaliana y Santiago, quienes fueron parte central de su vida personal y se sumaron a Camila, a quien el artista acogió desde que tenía dos años y crió como una hija más dentro de su hogar.

Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo
Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo. (Foto del Canal RCN)
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