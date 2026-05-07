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Hijo de Karina García enamora tras auxiliarla en medio de un malestar en su embarazo

Valentino hijo menor de Karina García no dudó en atender el percance que tuvo su mamá en medio de su embarazo.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
Hijo de Karina García la cuida tras percance de salud
Hijo de Karina García la cuida tras percance de salud / Archivo RCN

La creadora de contenido Karina García oficial sigue siendo tendencia tras confirmar que está esperando su tercer bebé, fruto de su amor con su actual pareja, el cantante Kris R, quien aseguró que estaba haciendo realidad su mayor sueño: ¡ser papá!

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Desde entonces, la también exparticipante de La casa de los famosos Colombia ha estado compartiendo con sus millones de seguidores lo que está siendo para ella volver a vivir un proceso de gestación, tras 6 años desde su segundo hijo.

¿Cuál fue el gesto de Valentino, hijo de Karina García que enterneció las redes?

En medio de sus interacciones, la paisa compartió un emotivo momento donde quiso presumir cómo "su hombre" la cuidaba plenamente. Pero no hablaba precisamente de su pareja, sino de su hijo Valentino, quien con solo 6 años demostró el amor por su mamá y que será un gran hermano mayor.

En el clip, se observa a Karina García con un malestar normal del embarazo

En el clip, se observa a Karina García con un malestar normal del embarazo/ Archivo RCN

: acidez en el estómago, a lo que le dice a su pequeño cómo se siente. Este no duda en correr a ayudarla, a lo que ella presume con orgullo los cuidados que le da su hijo, asegurando que no puede estar más enamorada.

Por si fuera poco, al final de los cuidados que le estaba haciendo su hijo, se suma una declaración de amor donde, al verla que se toma la pastilla, le recuerda a su mamá que la ama muchísimo y que tiene que cuidarse en su embarazo.

¿Cuántos hijos tiene Karina García?

Recordemos que la antioqueña es mamá de tres hijos. Isabella, quien hace poco cumplió 19 años; Valentino, quien tiene 6; y ahora el bebé que viene en camino con el cantante.

Ella ya había dejado claro que estaba muy feliz con sus dos pequeños, pero que la única manera en la que vería la posibilidad de ser mamá nuevamente, es sintiéndose muy estable en una nueva relación, y parece que el cantante de música urbana llegó a cumplir con sus expectativas y ahora están disfrutando de lo que parece ser un gran momento en su relación.

Karina parece estar viviendo el mejor momento de su relación con Kris R
Karina parece estar viviendo el mejor momento de su relación con Kris R/ Archivo RCN

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