Hijo de J Balvin, de 4 años, cuestionó la forma de vestir de su mamá

Río, el hijo del cantante colombiano J Balvin y la modelo argentina Valentina Ferrer, cuestionó la forma en la que su mamá estaba vestida y no dudó en ponerle quejas a su papá, ocasionando una ola de reacciones en redes sociales.

¿Qué dijo el hijo de J Balvin sobre la vestimenta de su mamá, Valentina Ferrer?

En un reciente video compartido por medio de las redes sociales, Valentina Ferrer dejó ver la forma en la que su pequeño hijo Rio, de tan solo 4 años, le hacía reclamos por la forma en la que se vestía.

El hijo de J Balvin sorprendió al opinar sobre el look de su mamá. (Foto AFP: Dimitrios Kambouris).

Según se puede ver en el audiovisual, al menor no le habría gustado que su mamá usara ropa en la que mostrara mucha piel, por lo que decidió llamar a su papá J Balvin para comentarle su molestia y lograr que él la hiciera cambiar de vestimenta.

"Acá hay ropa, papá, y acá no", se escucha decir al menor mientras le enseña por videollamada a J Balvin cómo se encuentra su mamá vestida.

A raíz de esto, Valentina Ferrer decidió conservar la blusa que sí había sido aprobada por su hijo y añadir un pantalón largo que tapara todas sus piernas, consiguiendo así que su outfit fuera aprobado por el menor.

“Outfit aprobado por Riri”

¿Cómo reaccionaron los internautas al reclamo del hijo de J Balvin a Valentina Ferrer?

La divertida escena no tardó en generar comentarios a través de las redes sociales entre los seguidores de la reconocida pareja, quienes destacaron la ternura y personalidad del pequeño Rio.

Algunos incluso aseguraron que “ya tiene claro cómo quiere ver a su mamá” y que incluso tiene buen ojo para elegir buenos outfits.

Valentina Ferrer recibió un curioso comentario de su hijo sobre su vestimenta. (Foto AFP: Giorgio Viera).

Vale la pena destacar que la relación de Río con sus padres es bastante aplaudida en redes sociales por la forma en la que la reconocida pareja permite que el menor se exprese, y sobre todo que se desenvuelva en las redes sociales, sin ser expuesto de manera directa.

Pues recordemos que, aunque el menor suele aparecer en decenas de videos y publicaciones de J Balvin y Valentina Ferrer, su rostro continúa oculto a la opinión pública.