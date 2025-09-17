Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Hijo de J Balvin, de 4 años, cuestionó la forma de vestir de su mamá

Río, el hijo de J Balvin y Valentina Ferrer, causó ternura al cuestionar la forma en la que su mamá estaba vestida.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Con apenas 4 años, hijo de J Balvin opina del estilo de su mamá 😮
Hijo de J Balvin sorprende al cuestionar el look de su mamá Valentina Ferrer. (Foto AFP: Dimitrios Kambouris).

Río, el hijo del cantante colombiano J Balvin y la modelo argentina Valentina Ferrer, cuestionó la forma en la que su mamá estaba vestida y no dudó en ponerle quejas a su papá, ocasionando una ola de reacciones en redes sociales.

Artículos relacionados

¿Qué dijo el hijo de J Balvin sobre la vestimenta de su mamá, Valentina Ferrer?

En un reciente video compartido por medio de las redes sociales, Valentina Ferrer dejó ver la forma en la que su pequeño hijo Rio, de tan solo 4 años, le hacía reclamos por la forma en la que se vestía.

hijo de J Balvin hizo reclamo por la ropa de su mamá
El hijo de J Balvin sorprendió al opinar sobre el look de su mamá. (Foto AFP: Dimitrios Kambouris).

Según se puede ver en el audiovisual, al menor no le habría gustado que su mamá usara ropa en la que mostrara mucha piel, por lo que decidió llamar a su papá J Balvin para comentarle su molestia y lograr que él la hiciera cambiar de vestimenta.

Artículos relacionados

"Acá hay ropa, papá, y acá no", se escucha decir al menor mientras le enseña por videollamada a J Balvin cómo se encuentra su mamá vestida.

A raíz de esto, Valentina Ferrer decidió conservar la blusa que sí había sido aprobada por su hijo y añadir un pantalón largo que tapara todas sus piernas, consiguiendo así que su outfit fuera aprobado por el menor.

“Outfit aprobado por Riri”

¿Cómo reaccionaron los internautas al reclamo del hijo de J Balvin a Valentina Ferrer?

La divertida escena no tardó en generar comentarios a través de las redes sociales entre los seguidores de la reconocida pareja, quienes destacaron la ternura y personalidad del pequeño Rio.

Algunos incluso aseguraron que “ya tiene claro cómo quiere ver a su mamá” y que incluso tiene buen ojo para elegir buenos outfits.

El hijo de J Balvin sorprendió con comentario sobre la vestimenta de su mamá
Valentina Ferrer recibió un curioso comentario de su hijo sobre su vestimenta. (Foto AFP: Giorgio Viera).

Vale la pena destacar que la relación de Río con sus padres es bastante aplaudida en redes sociales por la forma en la que la reconocida pareja permite que el menor se exprese, y sobre todo que se desenvuelva en las redes sociales, sin ser expuesto de manera directa.

Artículos relacionados

Pues recordemos que, aunque el menor suele aparecer en decenas de videos y publicaciones de J Balvin y Valentina Ferrer, su rostro continúa oculto a la opinión pública.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Karina García Karina García

Karina García se encontró con varios excompañeros de reality: uno de ellos es inesperado

Karina García apareció en el gimnasio al lado de tres ex de La casa de los famosos Colombia y uno de ellos asombró.

La Jesuu, Yina Calderón y La Jesuu en La casa de los famosos Colombia 2025. Melissa Gate

Yina Calderón y Melissa Gate lanzaron pulla contra La Jesuu: "mal oliente"

En medio de una transmisión en vivo, Yina Calderón y Melissa Gate no se guardaron nada respecto a su participación en La casa de los famosos Colombia.

Fans presionan a Andrea Valdiri tras reacción de Yina Calderón Andrea Valdiri

Andrea Valdiri: fans le piden que responda a Yina tras polémico comentario sobre su accidente

La lesión de Andrea Valdiri previo a Stream Fighters 4 abrió debate entre los fans tras la reacción de Yina Calderón.

Lo más superlike

Regalos amigo secreto Viral

¿Qué regalar a mi amigo secreto con poco presupuesto?, la IA revela las mejores opciones

Estos son los regalos más apropiados para regalar al amigo secreto según la inteligencia artificial.

Las canciones favoritas que no paran de sonar en la cárcel de El Buen Pastor Epa Colombia

Estas son las canciones más sonadas entre las reclusas de El Buen Pastor

Valentina Taguado, Luis Fernando Hoyos, Violeta Bergonzi MasterChef Celebrity Colombia

Valentina y Violeta dedicaron plato con pulla a Luis Fernando Hoyos en MasterChef, ¿que no regrese?

Cardi B Cardi B

Cardi B confirma que está embarazada y espera un hijo con Stefon Diggs

La espera terminó: Alejandro Fernández anunció que su recuperación fue un éxito y retomará su gira internacional. Talento nacional

Alejandro Fernández vivió un momento conmovedor en Las Vegas al subir al escenario con su nieta