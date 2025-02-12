¡Hijo de Giovanny Ayala fue liberado tras dos semanas desaparecido! Esto se sabe

En las últimas semanas, uno de los cantantes más reconocidos en el género de música popular colombiana, Giovanny Ayala, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse la desaparición de su hijo Miguel Ayala y su mánager Nicolás Pantoja.

Luego de varios días de preocupación, se confirmó en la mañana de este martes 2 de diciembre que Miguel Ayala reapareció, según informó La FM.

Artículos relacionados Talento internacional Duelo en la actuación: se confirmó el fallecimiento de actriz tras pérdida de peso

¿Cómo se confirmó la liberación del hijo de Giovanny Ayala?

En horas de la mañana de este martes 2 de diciembre, se confirmó la noticia de que Miguel Ayala fue liberado, según confirmó La FM, a través de un comunicado que realizó el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, tras dos semanas desaparecido.



“Estamos detrás de toda la investigación, no puedo dar información alguna porque afecta la seguridad, pero esperamos que regrese pronto a casa", expresó Pedro Sánchez.

¿Cómo se confirmó la liberación de Miguel Ayala? | Foto: Canal RCN

Recordemos que la desaparición de Miguel Ayala fue confirmada el pasado 18 de noviembre, cuya noticia generó gran preocupación por parte de sus seguidores y por parte del cantante Giovanny Ayala.

Artículos relacionados Giovanny Ayala Hija de Giovanny Ayala estremece al revelar la señal que recibió de su hermano desaparecido

¿Cuál es el estado actual del hijo de Giovanny Ayala?

Es clave mencionar que el cantante Giovanny Ayala ha realizado múltiples pronunciamientos a través de sus redes sociales acerca de la desaparición de su hijo, recibiendo el incondicional apoyo por parte de allegados y de sus seguidores.

Así también, el Ministro de Defensa Pedro Sánchez, anunció que hace poco se comunicó personalmente con Miguel, expresando lo siguiente:

“He hablado personalmente con él, le he dicho que confíe en su Fuerza Pública, que en estos momentos de angustia es donde se requiere, de alguna manera, mayor prudencia, mayor paciencia, pero que lo más importante para nosotros es que regrese a casa".

Sin duda, la liberación de Miguel Ayala y Nicolás Pantoja ha generado gran emotividad por parte de sus seguidores y allegados, quienes han demostrado gran alivio tras confirmarse la noticia.

¿Giovanny Ayala ya se pronunció tras la liberación de Miguel Ayala? | Foto: Canal RCN

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en la música! Falleció reconocido artista en pleno concierto: así fue el momento

Por el momento, el cantante Giovanny Ayala compartió su pronunciamiento a través de sus redes sociales, expresando su tranquilidad. Con base en esto, la familia y allegados de Miguel atraviesan por un importante momento tras el hallazgo del cantante.