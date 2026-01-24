Hija de Yeison Jiménez conmueve al revelar el altar que le hicieron al cantante

El pasado sábado 10 de enero, la música popular y Colombia se vistieron de luto tras el fallecimiento de Yeison Jiménez, quien lastimosamente perdió su vida en medio de un accidente aéreo.

El cantante viajaría desde Boyacá hasta Medellín, junto a cinco integrantes de su equipo de trabajo, quienes tampoco salieron con vida, pues la aeronave en la que iban se consumió en llamas en casi su totalidad.

Tras 14 días de despedirse de uno de los más grandes exponentes de este género en le país, su familia, amigos y fanáticos todavía lo lloran, pues su muerte ha conmovido e incluso a quienes no escuchaban su música.

¿Qué ha pasado tras la muerte de Yeison Jiménez?

Desde aquél trágico día, para muchos ha sido difícil procesar la noticia de que Yeison Jiménez hoy ya no nos esté acompañando, pues su partida ha dejado a muchos con preguntas como ¿por qué tan joven?, ¿por qué así?, y ¿sus hijos?

Aunque nadie puede responder esto, todos entienden que son cosas que hacen parte de la vida, que, aunque duela, nunca será fácil asimilar el motivo de esas despedidas tempranas.

El artista sigue siendo recordado, sus videos de entrevistas o momentos gracioso rondan en las redes sociales, mientras que su familia sigue llorando su ausencia, deseando que esto solo sea un sueño.

¿Qué ha dicho la familia de Yeison Jiménez tras su muerte?

La hermana de Yeison, Lina Jiménez, es quien ha estado compartiendo sus recuerdos con el artista y precisamente, ha conmovido profundamente a sus seguidores, así mismo, por su lado, su mamá ha pedido que no dejen morir el legado de su hijo.

Entre tantas despedidas, su esposa, Sonia Restrepo se veía devastada en el último homenaje que le hicieron a Yeison en Manzanares, Caldas; allí, en el pueblo natal del cantante, ella abrazaba con profundo dolor el cajón con las cenizas de su esposo.

¿Cuál fue la imagen del altar que reveló la hija de Yeison Jiménez?

Por su parte, los seguidores de Yeison Jiménez, no le han perdido el rastro a Camila, su hija mayor, quien también ha conmovido con los recuerdos que ha revelado de su papá.

Recientemente, en horas de la mañana de este sábado 24 de enero, la joven compartió en sus historias de Instagram, el altar que le hicieron a Yeison en su casa, en donde se ven velas con su imagen y una gran foto de fondo, así mismo, cruces, novenas y una biblia.

Hay un detalle particular en la historia y es que Camila puso la Y junto a una C, o sea, Yeison y Camila; gesto que partió el corazón de los internautas.