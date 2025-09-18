Hija de Epa Colombia sorprende por lo grande que está mientras su mamá permanece en la cárcel

La pequeña Daphne Samara, hija de la empresaria Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como Epa Colombia, causó ternura en los internautas luego de que apareciera un video, pero también asombró porque la niña ha tenido un notorio crecimiento.

Desde que Epa Colombia fue arrestada, su prometida, Karol Samantha, ha estado detrás de sus negocios, a la vez que del cuidado de Daphne. Para la empresaria, de las cosas más difíciles al estar privada de la libertad, se encuentra el hecho de no poder ver todos los días a su hija.

Inclusive, gran parte de la búsqueda de Barrera Rojas por conseguir la casa por cárcel es tener la posibilidad de poder estar presente en la crianza de su hija, quien ya tiene más de un año, y Epa Colombia se encuentra condenada a un poco más de cinco años.

¿Cómo está de grande la hija de Epa Colombia?

La prometida de Epa Colombia suele mostrar a la pequeña Daphne en las plataformas digitales. Lo más nuevo se trató de un video que enamoró por la ternura que transmite.

Lo anterior porque la niña apareció luciendo una bata de color rosado con un bordado que dice "la mejor mamá", haciendo alusión a Epa Colombia.

Epa Colombia busca la casa por cárcel | Foto del Canal RCN.

De igual modo, en el video hay un emotivo mensaje y fue acompañado con la canción que lleva el nombre de Espera el tiempo de Dios, del artista Isaac Valdez.

"Buenas noches, amigas, Dios bendiga sus hogares, gracias por seguirnos apoyando", se lee en el clip protagonizado por la hija de Epa Colombia.

Este es el tierno video de la niña que muestra lo grande que se encuentra mientras su mamá Epa Colombia sigue arrestada:

¿Por qué condenaron a Epa Colombia?

Epa Colombia fue condenada por haber sido parte del daño de una estación de TransMilenio al sur de Bogotá. Su situación ha sido viral, pues algunos dicen que no es justo y otros apoyan la decisión de la justicia.

Entre lo más nuevo, la empresaria de queratinas fue trasladada de la cárcel El Buen Pastor a la Escuela de Carabineros de Bogotá, allí se encuentra actualmente privada de la libertad.