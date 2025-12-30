Hija de Elizabeth Loaiza sorprendió al mostrar el lujoso carro que compró con su propio dinero

Ana Sofía Escrucería, hija mayor de la reconocida modelo colombiana Elizabeth Loaiza, sorprendió a sus cientos de seguidores al revelar que había adquirido su primer automóvil con el dinero obtenido durante el último año de trabajo.

¿Hija de Elizabeth Loaiza logró comprar su primer carro con su propio dinero?

Con tan solo 17 años, Ana Sofía Escrucería, hija mayor de Elizabeth Loaiza, logró adquirir su primer automóvil, el cual fue financiado con su propio dinero. La joven influenciadora ha seguido los pasos de su madre al incursionar con éxito en el mundo del modelaje, lo que le ha permitido generar los ingresos necesarios para empezar a cumplir algunos de sus gustos personales.

Así es el carro que la hija de Elizabeth Loaiza se compró con su propio esfuerzo. (Foto Canal RCN).

Por medio de un video compartido en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Ana Sofía expresó su emoción por la compra de este vehículo que, según contó, deseaba desde hace mucho tiempo. Además, se mostró orgullosa de haber alcanzado este objetivo gracias a su esfuerzo.

“Es el fruto del esfuerzo y el trabajo que he hecho durante todo este año, y me siento súper orgullosa de poder mostrárselos”, expresó.

¿Cuál es el automóvil que la hija de Elizabeth Loaiza logró comprar con su propio dinero?

La joven modelo enseñó el modelo que eligió como su primer automóvil, siendo este una gran camioneta color gris que describió como perfecta. Sin embargo, no enseñó mayores detalles de cómo era por dentro y prometió hacerlo en otra ocasión.

El lujoso automóvil que la hija de Elizabeth Loaiza logró comprar por cuenta propia. (Foto Canal RCN).

“La verdad estaba súper emocionada, no lo quería ni abrir, porque es un sueño que la verdad no puedo creer que esté pasando”

Como era de esperar, la joven modelo despertó múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes no tardaron en felicitarla y resaltar el esfuerzo que hizo para cumplir este sueño, dejando varios mensajes de admiración en sus redes sociales.

Sin embargo, el que más destacó fue el de su mamá Elizabeth Loaiza quien se declaró fan número uno de su pequeña hija. “Te admiro. Soy tu fan # 1”, escribió.