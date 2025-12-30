Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Hija de Elizabeth Loaiza sorprendió al mostrar el lujoso carro que compró con su propio dinero

Ana Sofía Escrucería, hija mayor de Elizabeth Loaiza, sorprendió al comparar su primer automóvil a sus 17 años.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Hija de Elizabeth Loaiza dejó sin palabras al presumir el carro que compró con su dinero
Hija de Elizabeth Loaiza dejó sin palabras al presumir el carro que compró con su dinero. (Foto Canal RCN).

Ana Sofía Escrucería, hija mayor de la reconocida modelo colombiana Elizabeth Loaiza, sorprendió a sus cientos de seguidores al revelar que había adquirido su primer automóvil con el dinero obtenido durante el último año de trabajo.

Artículos relacionados

¿Hija de Elizabeth Loaiza logró comprar su primer carro con su propio dinero?

Con tan solo 17 años, Ana Sofía Escrucería, hija mayor de Elizabeth Loaiza, logró adquirir su primer automóvil, el cual fue financiado con su propio dinero. La joven influenciadora ha seguido los pasos de su madre al incursionar con éxito en el mundo del modelaje, lo que le ha permitido generar los ingresos necesarios para empezar a cumplir algunos de sus gustos personales.

Así es el carro que la hija de Elizabeth Loaiza se compró con su propio esfuerzo
Así es el carro que la hija de Elizabeth Loaiza se compró con su propio esfuerzo. (Foto Canal RCN).

Por medio de un video compartido en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Ana Sofía expresó su emoción por la compra de este vehículo que, según contó, deseaba desde hace mucho tiempo. Además, se mostró orgullosa de haber alcanzado este objetivo gracias a su esfuerzo.

Artículos relacionados

“Es el fruto del esfuerzo y el trabajo que he hecho durante todo este año, y me siento súper orgullosa de poder mostrárselos”, expresó.

¿Cuál es el automóvil que la hija de Elizabeth Loaiza logró comprar con su propio dinero?

La joven modelo enseñó el modelo que eligió como su primer automóvil, siendo este una gran camioneta color gris que describió como perfecta. Sin embargo, no enseñó mayores detalles de cómo era por dentro y prometió hacerlo en otra ocasión.

El lujoso automóvil que la hija de Elizabeth Loaiza logró comprar por cuenta propia
El lujoso automóvil que la hija de Elizabeth Loaiza logró comprar por cuenta propia. (Foto Canal RCN).

“La verdad estaba súper emocionada, no lo quería ni abrir, porque es un sueño que la verdad no puedo creer que esté pasando”

Como era de esperar, la joven modelo despertó múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes no tardaron en felicitarla y resaltar el esfuerzo que hizo para cumplir este sueño, dejando varios mensajes de admiración en sus redes sociales.

Sin embargo, el que más destacó fue el de su mamá Elizabeth Loaiza quien se declaró fan número uno de su pequeña hija. “Te admiro. Soy tu fan # 1”, escribió.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Reconocida periodista de 35 años falleció tras dolorosa enfermedad Talento internacional

Reconocida periodista murió a los 35 años tras luchar contra una dura enfermedad

El mundo del periodismo lamenta la muerte de una periodista de 35 años, cuya familia confirmó su fallecimiento a través de redes sociales

Westcol reveló cuál fue el logro que más lo marcó en este 2025 Westcol

Westcol presumió su mayor logro en este 2025: “cambiamos el rumbo de mi apellido”

Westcol conmovió a sus seguidores al enseñar cuál había sido su mayor logro a pocas horas de que el 2025 finalice.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025. Yina Calderón

¿Yina Calderón confirmó su noviazgo con Asaf Torres? Esto reveló la influencer

Fiel a su estilo directo, Yina Calderón reveló de una vez por todas si existe o no una relación con Asaf Torres.

Lo más superlike

Jhonny Rivera no esperaba lo que ocurrió en plena presentación en vivo | VIDEO Jhonny Rivera

Jhonny Rivera anuncia su retiro de los escenarios y habla sobre su exitoso 2025

Descubre el emotivo mensaje con el que Jhonny Rivera cerró su 2025, anunció una pausa en tarimas y proyectó su regreso en 2026.

Manuela Gómez revela cuánto tiempo lleva preparándose para La casa de los famosos 3 La casa de los famosos

Manuela Gómez sorprende al revelar cuánto tiempo lleva preparándose para La casa de los famosos 3

Ángela Aguilar y Christian Nodal asisten a las Latin GRAMMY Acoustic Sessions con Christian Nodal en el GRAMMY Museum L.A. Live. Christian Nodal

Ángela y Nodal en el ojo del huracán por polémica entrega de regalos, ¿qué hicieron?

Falleció Juan Pedro Franco, el mexicano considerado el más obeso del mundo Viral

Falleció el hombre más obeso del mundo: llegó a pesar 600 kilos

Soledad Curiosidades

¿Por qué algunas personas prefieren estar solas en Año Nuevo? Esto explica la psicología