Hermana de Yina Calderón reveló que se vio con Karina García en República Dominicana: así fue

Una total novedad se destapó recientemente entre Karina García y Yina Calderón, pues ambas estarán en un mismo reality internacional.

Artículos relacionados Viral Murió modelo e influencer a sus 19 años, esto se sabe

¿Qué hacen Karina García y Yina Calderón juntas en República Dominicana?

Entre Karina y Yina hay una enemistad, pero son las únicas colombianas en la propuesta de convivencia que lleva el nombre de La mansión de Luinny. Por ende, algunos especulan que se puedan aliar y otros que sean rivales en República Dominicana.

Al país del Caribe, cada influenciadora y exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 llegó con un acompañante. Entonces, la que acompañó a Yina Calderón fue su hermana Claudia.

¿Cómo fue el momento en el que la hermana de Yina Calderón se vio con Karina García?

A través de redes sociales, Claudia ha venido interactuando con los internautas y le preguntaron precisamente por Karina García, acerca de si ya se vieron cara a cara y cómo reaccionó.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Duelo en la televisión! Falleció reconocida actriz que participó en importantes producciones

Claudia manifestó que vio a Karina García e incluso se saludaron, pues a ella no le cae mal la modelo paisa; de hecho, resaltó cualidades de la examiga de su hermana.

Yina Calderón y Karina García rompieron su amistad en La casa de los famosos Colombia 2025 | Foto del Canal RCN.

"¿Cómo están? Nosotras dándola acá en República Dominicana, a pocos días de irme. Triste porque dejó a mi hermana y la tiene que romper mis amores hermosos... Me han dicho lo de Karina, ya la vi y nos saludamos supremamente bien, ustedes saben que la diferencia es con mi hermana y no con nosotras, por lo tanto, no tengo nada que decir de ella", dijo Claudia Calderón.

A renglón seguido, la hermana de Yina Calderón manifestó que espera que a Karina García le vaya bien en el reality internacional, pues es una compatriota y considera que es una buena chica.

¿Qué piensan las hermanas de Yina Calderón sobre Karina García?

Las hermanas de Yina Calderón, especialmente Claudia y Leonela, han dicho abiertamente que aprecian a Karina García, ya que consideran que la modelo paisa no fue mala con la empresaria de fajas cuando estuvieron en La casa de los famosos Colombia.

Karina García estará en República Dominicana con su examiga Yina Calderón | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados Influencers Filtran la exorbitante cifra de dinero que Karina y Yina ganarían en reality internacional, ¿cuánto?

Por lo visto, Karina García no tiene problema en interactuar con las hermanas de Yina Calderón, aún y cuando fue traicionada por su examiga.