Hermana de Yina Calderón retó a fans de Andrea Valdiri con millonaria apuesta

Juliana Calderón, hermana menor de la polémica influenciadora Yina Calderón, sorprendió en las últimas horas al retar a los fanáticos de Andrea Valdiri con una millonaria apuesta previo al enfrentamiento de ambas personalidades en el ring de boxeo.

¿En qué consiste la propuesta de Juliana Calderón a los fanáticos de Andrea Valdiri?

En un reciente post por medio de las historias de su cuenta oficial de Instragram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Juliana Calderón lanzo una inesperada oferta con la que retó a los fanáticos de Andrea Valdiri.

Luego de que se viralizara que una influenciadora había apostado una millonaria suma a Karina García por su enfrentamiento con la influencer mexicana Karely Ruiz, la hermana menor de Yina Calderón decidió lanzar su propia propuesta a los seguidores de Valdiri.

Según sus palabras, Juliana busca a una persona seria que quiera apostar con ella una gran suma de dinero en donde claramente ella apoyaría a su hermana Yina, y la otra persona a Andrea Valdiri.

"Si ustedes conocen de un influencer que quisiera jugar conmigo a ver quién gana el enfrentamiento de mi hermana, obviamente apuesto a favor de Yina, porque sé que la va a romper... La plata que estén dispuestos a apostar, hasta 10 millones apuesto a que mi hermana gana la pelea"

Hasta el momento, Juliana no ha revelado si alguien se ha interesado en su propuesta, por lo que habrá que esperar si su propuesta llega a tomar forma o no.

¿Cuándo será el enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri en el ring de boxeo?

Vale la pena recordar que el enfrentamiento entre Yina Calderón y la influenciadora barranquillera Andrea Valdiri se llevará a cabo en el Coliseo MedPlus de Bogotá el próximo 18 de octubre. El evento contará con aforo presencial y transmisión en vivo por medio de la plataforma Kick.

Ese mismo día se llevarán a cabo otros enfrentamientos entre reconocidas figuras públicas del mundo digital, entre las que destaca el encuentro entre Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia y la creadora de contenido mexicana Karely Ruiz.