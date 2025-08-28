Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Hermana de Yina Calderón retó a fans de Andrea Valdiri con millonaria apuesta

Juliana, hermana de Yina Calderón, retó a los fanáticos de Andrea Valdiri con una apuesta de alto nivel: esto se sabe.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Hermana de Yina Calderón reta a fans de Andrea Valdiri con millonaria apuesta
Hermana de Yina Calderón reta a seguidores de Andrea Valdiri. (Foto Canal RCN).

Juliana Calderón, hermana menor de la polémica influenciadora Yina Calderón, sorprendió en las últimas horas al retar a los fanáticos de Andrea Valdiri con una millonaria apuesta previo al enfrentamiento de ambas personalidades en el ring de boxeo.

Artículos relacionados

¿En qué consiste la propuesta de Juliana Calderón a los fanáticos de Andrea Valdiri?

En un reciente post por medio de las historias de su cuenta oficial de Instragram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Juliana Calderón lanzo una inesperada oferta con la que retó a los fanáticos de Andrea Valdiri.

Hermana de Yina Calderón enciende polémica con millonaria apuesta a fans de Valdiri
Hermana de Yina Calderón reta a seguidores de Andrea Valdiri con una apuesta millonaria. (Foto Canal RCN).

Luego de que se viralizara que una influenciadora había apostado una millonaria suma a Karina García por su enfrentamiento con la influencer mexicana Karely Ruiz, la hermana menor de Yina Calderón decidió lanzar su propia propuesta a los seguidores de Valdiri.

Artículos relacionados

Según sus palabras, Juliana busca a una persona seria que quiera apostar con ella una gran suma de dinero en donde claramente ella apoyaría a su hermana Yina, y la otra persona a Andrea Valdiri.

"Si ustedes conocen de un influencer que quisiera jugar conmigo a ver quién gana el enfrentamiento de mi hermana, obviamente apuesto a favor de Yina, porque sé que la va a romper... La plata que estén dispuestos a apostar, hasta 10 millones apuesto a que mi hermana gana la pelea"

Hasta el momento, Juliana no ha revelado si alguien se ha interesado en su propuesta, por lo que habrá que esperar si su propuesta llega a tomar forma o no.

¿Cuándo será el enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri en el ring de boxeo?

Vale la pena recordar que el enfrentamiento entre Yina Calderón y la influenciadora barranquillera Andrea Valdiri se llevará a cabo en el Coliseo MedPlus de Bogotá el próximo 18 de octubre. El evento contará con aforo presencial y transmisión en vivo por medio de la plataforma Kick.

Así fue el reto millonario de la hermana de Yina Calderón a los seguidores de Andrea Valdiri
La polémica apuesta millonaria de la hermana de Yina Calderón contra fans de Andrea Valdiri. (Foto Canal RCN).

Ese mismo día se llevarán a cabo otros enfrentamientos entre reconocidas figuras públicas del mundo digital, entre las que destaca el encuentro entre Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia y la creadora de contenido mexicana Karely Ruiz.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Bruce Willis Talento internacional

Bruce Willis estaría internado en un hogar de cuidado especializado

La familia de Bruce Willis decidió internarlo en un hogar de cuidado tras el avance de la demencia frontotemporal.

SMAYV le habría enviado mensaje a Karina García Karina García

SMAYV, expareja de Karina García le habría mandado indirecta: "Mi miedo era perderte"

SMAYV, expareja de Karina García sorprendió con mensaje en sus redes sociales e internautas los asocian con la modelo y Altafulla.

¿Karina García y Altafulla esperan su primer hijo? Rumores se encienden tras conversación Karina García

¿Karina García y Altafulla planean a su primer hijo? Crecen rumores tras esta conversación

Una reciente conversación despertó rumores de que Karina García y Altafulla planean tener a su primer hijo juntos.

Lo más superlike

Así se integra el octavo grupo de participantes de Miss Universe Colombia, el reality Miss Universe Colombia

¿Quiénes son las candidatas de Nariño, Norte de Santander y Quindío en Miss Universe Colombia, el reality?

Las representantes de Nariño, Norte de Santander y Quindío brillan en Miss Universe Colombia, el reality.

Greeicy y su casi beso con otro cantante Greeicy

Greeicy casi besa a cantante de popular en medio de celebración: así reaccionó Mike Bahía

Dormir Salud

¿Por qué hablamos mientras dormimos? Esto es lo que explica la ciencia

Yailin La Más Viral protagoniza pelea en Santo Domingo Yailin

Yailin La Más Viral protagoniza discusión callejera en Santo Domingo: ¿con quién se enfrentó?

Muerte Influencers

¿Por qué dicen que la influenciadora mexicana AimeP3 murió? Salió a la luz la razón