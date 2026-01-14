Hermana de Yeison Jiménez recibe una conmovedora carta de condolencias, ¿qué dice?

Tras cuatro días de luto por el fallecimiento del cantante de música popular, Yeison Jiménez, se lleva a cabo su despedida al público en el Movistar Arena en Bogotá este miércoles 14 de enero.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Yeferson Cossio desata críticas por su comentario tras la tragedia de Yeison Jiménez

En el lugar no solo están los fanáticos del cantante, sino que también sus familiares y amigos, además de los allegados de los integrantes de la banda del artista, quienes fallecieron a su lado.

De la conmovedora despedida, se han filtrado imágenes y videos del último adiós que le dan a Yeison y sus amigos.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Captan el fantasma de Yeison Jiménez en el lugar de su accidente

¿Cuál es el video que se filtró de la esposa de Yeison Jiménez en el Movistar Arena?

A través de las redes sociales se han filtrado varios videos de la despedida que le hacen a Yeison Jiménez en el Movistar Arena en Bogotá; allí hay otros artistas amigos de él, quienes le han ofrecido palabras de amor y apoyo a la familia del cantante.

Precisamente, en este lugar se han revelado conmovedoras imágenes de Sonia Restrepo, esposa del cantante, quien abraza con fuerza el ataúd en donde reposan los restos de Yeison.

La carta que reconfortó a la hermana de Yeison Jiménez tras la partida del artista. (Foto: Canal RCN)

Cuando Sonia suelta el féretro, se ve cómo analiza todo su alrededor, notando la cantidad de personas que fueron a despedir a su esposo, pues el lugar se llenó de personas que quisieron darle el último adiós a su ídolo.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Se filtra conmovedor video de la esposa de Yeison Jiménez abrazando el ataúd en el Movistar Arena

¿Cuál fue la carta que recibió la hermana de Yeison Jiménez?

A través de sus historias en Instagram, Lina Jiménez, hermana de Yeison, compartió una preciosa carta que le escribieron no solo a ella, sino a su familia, tras la repentina muerte del cantante.

El mensaje que abrazó el dolor de la hermana de Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

En este bello mensaje redactado por el escritor Juan Pablo Silva, el hombre le extendió sus más sinceras condolencias, sin pasar por alto las características de Yeison, destacando el gran ser humano que fue.

Además, el escritor le dio un bálsamo en el alma a Lina al decirle que su hermano la cuidará y la abrazará en cada paso que dé, no solo a ella, sino a su familia.

Sin duda, esta bella carta generó mucho amor en redes sociales, pues básicamente el hombre le escribió lo que todo un país le ha querido decir a la familia del cantante.