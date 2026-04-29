Hermana de Karol G estalla tras videos de su hermana llorando: “no sé la gente que tiene en su corazón”

Karol G vuelve a estar en el centro de la conversación en redes sociales, pero esta vez no por su música, sino por la difusión de videos grabados durante el funeral de su tía Teresa, un momento profundamente privado que ha generado indignación en su entorno cercano.

Polémica por videos del funeral: hermana de Karol G rompe el silencio (Foto Patrick T. Fallon / AFP)

¿Cuál es el video de Karol G en el funeral de su tía?

La artista paisa atraviesa un momento personal difícil tras la muerte de su tía, una figura clave en su vida a quien consideraba una segunda madre.

Según se ha conocido, fue una de las personas que la apoyó en un momento crucial, cuando decidió retomar su carrera musical luego de atravesar etapas complicadas dentro de la industria.

Para despedirla, Karol G viajó junto a su familia a Nueva York, donde se llevó a cabo la ceremonia.

Sin embargo, lo que debía ser un espacio privado terminó convirtiéndose en contenido viral luego de que personas presentes en el lugar grabaran y compartieran videos del momento.

En uno de los clips que circula en redes, se observa a la cantante visiblemente afectada, abrazando a familiares y dedicándoles palabras en medio del dolor.

Karol viste de blanco y lleva unas gafas oscuras que cubren sus ojos, aunque en algunos instantes se alcanza a notar que estaba llorando.

Las imágenes no tardaron en difundirse, generando reacciones divididas entre quienes expresaron su solidaridad y quienes cuestionaron la exposición de un momento tan delicado.

Karol G aparece visiblemente desconsolada en funeral de su tía (Foto MAURO PIMENTEL / AFP)

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¿Qué dijo Katherin Giraldo, hermana de Karol G por los videos del funeral?

Tras la viralización de estos contenidos, Katherin Giraldo reaccionó públicamente y no ocultó su molestia frente a lo ocurrido.

A través de sus redes sociales, criticó fuertemente a quienes grabaron y difundieron los videos, calificando la situación como una “falta de respeto”. Para ella, se trata de un momento privado que no debió ser expuesto bajo ninguna circunstancia.

Katherin cuestionó directamente la intención de las personas que decidieron registrar ese instante, señalando que no comprende qué puede llevar a alguien a grabar un momento de duelo familiar.

“Qué falta de respeto que hagan esos videos de un momento tan doloroso e ínt1m0. No sé la gente que tiene en su corazón”, expresó.

Sus palabras no pasaron desapercibidas y varias personas en redes la respaldaron en su comentario.

Mientras tanto, seguidores de la artista continúan enviando mensajes de apoyo y respeto ante el difícil momento que vive junto a su familia.