Hermana de B-King reveló curioso hallazgo en la tumba de su hermano, ¿qué encontró?

Stefanía Agudelo compartió en redes sociales el inesperado objeto encontrado en la tumba de B-King.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Hermana de B-King reveló curioso hallazgo en la tumba de su hermano
Hermana de B-King reveló curioso hallazgo en la tumba de su hermano. Foto AFP e imagen de Freepik

A más de dos meses del triste fallecimiento de Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B-King, su memoria sigue viva en los corazones de sus seguidores y familiares.

En esta ocasión, fue su hermana Stefanía Agudelo quien compartió un sorprendente hallazgo mientras visitaba la tumba de su hermano.

A través de sus redes sociales, Stefanía reveló que encontró un particular objeto sobre el lugar de descanso de B-King, un vape dorado, lo que generó una ola de preguntas e inquietudes entre sus seguidores.

A más de dos meses de su fallecimiento, la familia de B-King sigue honrando su memoria con videos de cuando estuvieron juntos
A más de dos meses de su fallecimiento, la familia de B-King sigue honrando su memoria con videos de cuando estuvieron juntos/ Archivo RCN

¿Qué objeto encontró Stefanía Agudelo en la tumba de B-King?

El 28 de diciembre, Stefanía visitó el cementerio donde descansan los restos de su hermano y, como en otras ocasiones, compartió una foto del lugar en sus redes sociales.
Sin embargo, esta vez hubo un detalle que llamó la atención de todos: un vape en la tumba de B-King.

Con curiosidad, Stefanía preguntó a sus seguidores: "¿Quién le dejó el vape?" y agradeció a las personas que continúan visitando la tumba de su hermano y dejando flores y globos.

El objeto dorado en la tumba de B-King parece ser un gesto simbólico de alguna persona cercana al cantante o un seguidor que quiso rendir homenaje de una manera particular. En vida, B-King fue conocido por su estilo de vida moderno y por ser una figura influyente en el mundo de la música urbana.

¿Qué pasará con la tumba de B-King?

En la misma publicación, Stefanía aprovechó para responder a las preguntas de sus seguidores sobre la lápida de la tumba de B-King. Explicó que, debido a que el terreno aún necesitaba asentarse, la lápida se colocará en enero.

B-King en entrevista con Buen día Colombia - Cinta y rosa de luto.
B-King. Foto | Canal RCN.

A pesar de la tristeza que sigue acompañando la pérdida, Stefanía ha sido un pilar fundamental para mantener viva la memoria de su hermano, compartiendo con sus seguidores tanto momentos de reflexión como recuerdos del cantante.

Desde la partida de B-King, Stefanía ha utilizado sus redes sociales como una plataforma para mantener el legado de su hermano. No solo comparte recuerdos y mensajes de amor, sino que también interactúa con los seguidores del cantante, quienes constantemente le dejan mensajes de apoyo y cariño.

