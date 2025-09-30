Hermana de B-King habló sobre amenazas tras la muerte del cantante: esto dijo

La muerte del cantante colombiano Bayron Sánchez, conocido como B-King, sigue generando conmoción en el país. El joven artista fue hallado sin vida en México en circunstancias que aún no han sido esclarecidas. En medio de esta difícil situación, su hermana Stefanía reveló recientemente si la familia ha recibido o no amenazas.

¿Familia de B-King recibió amenazas tras la muerte del cantante en México?

En un reciente diálogo con Noticias RCN, Steafanía Agudelo, hermana de B-King, habló sobre los rumores de amenazas hacia su familia que circulaban en redes sociales. La mujer comentó que en ningún momento han sido víctima de este tipo de sucesos a lo largo de este difícil momento de sus vidas.

B-King y Regio Clown fueron encontrados muertos en México. (Foto Canal RCN)

Así mismo, aclaró que B-king tampoco alertó sobre alguna advertencia antes de su trágico fallecimiento en territorio mexicano en donde se encontraba llevando a cabo actividades netamente relacionadas a su carrera musical.

“Nosotros como familia no hemos recibido amenazas, gracias a Dios. La única que existió fue aquella del pasado, de la cual mi hermano habló en su momento. Ahora todo está en manos de las autoridades”, aseguró.

Por lo pronto, la investigación sobre las circunstancias de la muerte de B-King sigue en curso y se espera que pronto revelen nuevos detalles que ayuden a esclarecer los hechos.

¿En qué van las investigaciones frente a la muerte de B-King y Regio Clown?

Desde que los cantantes B-King y Regio Cown fueron reportados como desaparecidos el pasado martes 16 de septiembre las autoridades mexicanas iniciaron con la búsqueda de los artistas. Sin embargo, no fue sino hasta siete días después que encontraron sus cuerpos sin vida dentro de costales a la orilla de una carretera del Estado de México.

B-King estaba en México por temas de trabajo | Foto del Canal RCN.

Aunque hasta el momento las autoridades no han revelado presuntos responsables del atroz crimen, se dio a conocer que ya localizaron el automóvil en el que ambos artistas habrían sido transportados horas antes de su muerte, así como también el lugar en el que los habrían retenido en vida.

Así mismo, la hermana de B-King confirmó que este martes 30 de septiembre el cuerpo sin vida de B-King llegará a Medellín, Colombia, para llevar a cabo sus respectivas honras fúnebres junto a sus familiares y amigos más cercanos.