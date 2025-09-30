Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Hermana de B-King compartió emotiva foto junto a B-King y su mamá: “para ti siempre”

En medio del dolor de su partida, hermana de B-King compartió una emotiva fotografía junto al artista y su mamá.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Qué foto compartió la hermana de B-King para recordarlo con su mamá?
La foto familiar con la que la hermana de B-King rindió homenaje al cantante. (Foto Canal RCN).

La familia de Bayron Sánchez, mejor conocido en la industria musical como B-King, continúa atravesando el duelo por su pérdida. Recientemente, su hermana Stefanía Agudelo sorprendió al compartir una emotiva fotografía junto al artista y su mamá, tomada cuando él aún estaba con vida.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la imagen con la que la hermana de B-King rindió homenaje al artista?

En una reciente publicación por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Stefanía Agudelo compartió una emotiva fotografía en la que posó junto a B-King y su mamá en lo que parecía ser su celebración de cumpleaños.

Misterio en torno a B-King: su cuerpo sin vida continúa en México
El cuerpo de B-King sigue en México: lo que se sabe tras su trágica partida. (Foto Canal RCN).

En la imagen se puede apreciar un momento familiar lleno de cariño. En el centro está la mamá de B-King, posando con un vestido negro, mientras recibe un beso en cada mejilla: uno de parte de Stefanía Agudelo y otro del difunto cantante. Mientras de fondo se observan decoraciones con globos dorados y beige, lo que sugiere que estaban celebrando una ocasión especial.

Artículos relacionados

Esta fotografía corresponde a un recuerdo previo al fallecimiento de B-King en México, quien fue hallado sin vida junto su amigo Regio Clown, días después de su primera presentación en territorio azteca.

¿Qué se sabe sobre la muerte de B-King y Regio Clown en México?

B-King y Regio Clown fueron reportados como desaparecidos el pasado martes 16 de septiembre poco después de asistir a un gimnasio ubicado en Polanco, Ciudad de México, y siete días después fueron encontrados sin vida dentro de costales blancos a la orilla de una carretera en el Estado de México.

Misteriosa vivienda en México, clave en la muerte de B-King
Así es la vivienda vinculada a la muerte de B-King en México. (Foto Canal RCN | Freepik: @wirestock).

Hasta la fecha, el cuerpo sin vida de B-King no ha sido trasladado a territorio colombiano, ni tampoco se ha dado con los responsables de este atroz crimen que continúa conmocionando a todo un país.

Por lo pronto, las autoridades encontraron el automóvil en el que los artistas habrían sido transportados horas antes de su muerte y la casa en la que habrían sido retenidos.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Daniela Toloza se pronunció al entregarle la corona a Vanessa Pulgarín. Miss Universe Colombia

Daniela Toloza rompió el silencio al entregarle la corona a Vanessa Pulgarín: esto dijo

Daniela Toloza compartió su reacción tras su labor como Miss Colombia 2024 y entregarle la corona a Vanessa Pulgarín.

Paola Usme tras casarse Talento nacional

Paola Usme reveló fotos de su lujosa luna de miel en Dubái

La influenciadora Paola Usme mostró cómo va su romántica luna de miel con Carlos Castro ‘Potro’.

Karina García sorprendió con drástica decisión tras su ruptura con Altafulla Karina García

Karina García tomó radical decisión tras finalizar su relación con Altafulla

Karina García sorprendió a sus seguidores con una drástica decisión luego de poner fin a su relación con Altafulla.

Lo más superlike

Juliana Calderón Juliana Calderón

¿Juliana Calderón se arrepiente de haberse realizado la bariátrica? Se sinceró por completo

Juliana Calderón dio a conocer su realidad tras tres años de haberse sometido a cambios en su estómago.

Muere Miguel de la Mora, estilista de Ángela Aguilar Ángela Aguilar

Hallan sin vida al estilista de Ángela Aguilar en México; estas fueron sus últimas publicaciones

Falleció un famoso coreógrafo que trabajó con One Direction: esto se sabe Talento internacional

¡Luto en One Direction! Falleció un reconocido integrante del equipo que dejó huella en la banda

Altafulla y su nueva canción "paila" Altafulla

¿La nueva canción de Altafulla, 'Paila', es para Karina García? Esta es la letra

Los participantes se enfrentaron en parejas en un reto creativo ¿Quiénes se quedaron con la desventaja? MasterChef Celebrity Colombia

¿Quiénes recibieron las desventajas secretas en MasterChef Celebrity?