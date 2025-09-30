Hermana de B-King compartió emotiva foto junto a B-King y su mamá: “para ti siempre”

La familia de Bayron Sánchez, mejor conocido en la industria musical como B-King, continúa atravesando el duelo por su pérdida. Recientemente, su hermana Stefanía Agudelo sorprendió al compartir una emotiva fotografía junto al artista y su mamá, tomada cuando él aún estaba con vida.

¿Cuál fue la imagen con la que la hermana de B-King rindió homenaje al artista?

En una reciente publicación por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Stefanía Agudelo compartió una emotiva fotografía en la que posó junto a B-King y su mamá en lo que parecía ser su celebración de cumpleaños.

El cuerpo de B-King sigue en México: lo que se sabe tras su trágica partida. (Foto Canal RCN).

En la imagen se puede apreciar un momento familiar lleno de cariño. En el centro está la mamá de B-King, posando con un vestido negro, mientras recibe un beso en cada mejilla: uno de parte de Stefanía Agudelo y otro del difunto cantante. Mientras de fondo se observan decoraciones con globos dorados y beige, lo que sugiere que estaban celebrando una ocasión especial.

Esta fotografía corresponde a un recuerdo previo al fallecimiento de B-King en México, quien fue hallado sin vida junto su amigo Regio Clown, días después de su primera presentación en territorio azteca.

¿Qué se sabe sobre la muerte de B-King y Regio Clown en México?

B-King y Regio Clown fueron reportados como desaparecidos el pasado martes 16 de septiembre poco después de asistir a un gimnasio ubicado en Polanco, Ciudad de México, y siete días después fueron encontrados sin vida dentro de costales blancos a la orilla de una carretera en el Estado de México.

Así es la vivienda vinculada a la muerte de B-King en México. (Foto Canal RCN | Freepik: @wirestock).

Hasta la fecha, el cuerpo sin vida de B-King no ha sido trasladado a territorio colombiano, ni tampoco se ha dado con los responsables de este atroz crimen que continúa conmocionando a todo un país.

Por lo pronto, las autoridades encontraron el automóvil en el que los artistas habrían sido transportados horas antes de su muerte y la casa en la que habrían sido retenidos.