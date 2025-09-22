Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hermana de B-King compartió desgarrador mensaje sobre el cantante desaparecido

Stefanía, hermana de B-King, compartió un desgarrador mensaje en medio de la desaparición del cantante en México.

Hermana de B-King reveló nueva información sobre su desaparición
Desaparición de B-King: lo que reveló su hermana en recientes declaraciones. (Foto Canal RCN).

El paradero del cantante colombiano Byron Sánchez, mejor conocido en la industria musical como B-King, continúa siendo un misterio. El artista llegó a México para cumplir con su agenda, pero esta visita se vio empañada con su desaparición. Su hermana, Stefanía, compartió en las últimas horas un desgarrador mensaje sobre la situación.

¿Cuándo desapareció B-King en México?

El pasado jueves 18 de septiembre la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Sofía Avendaño, alertó sobre la desaparición del cantante luego de hablar con sus familiares para corroborar la información.

Reportan la desaparición de B-King, exesposo de Marcela Reyes, en México
B-King, exesposo de Marcela Reyes, se encuentra desaparecido según familiares. (Foto Canal RCN).

Horas más tarde, fue su hermana y su mamá quienes anunciaron por medio de las redes sociales de manera oficial que se encontraban buscando al artista de quien no sabían nada desde el martes 16 de septiembre.

El día de su desaparición B-King tuvo contacto con su hermana a quien informó que pasaría el resto de día dentro de un gimnasio ubicando en Polanco, San Miguel Hidalgo, en Ciudad de México. Sin embargo, ya no volvió a saber nada más de él.

Aquel día, el artista vestía camiseta negra, pantalón blanco y tenis del mismo color, según un reporte publicado por las autoridades de esta ciudad.

¿Qué dijo Stefanía, hermana de B-King, sobre su desaparición en México?

Desde entonces familiares, amigos y hasta importantes figuras de la industria musical se han pronunciado por medio de sus redes sociales para ayudar con la búsqueda de B-King y que pronto aparezca con bien.

B-King durante una entrevista con Buen día Colombia.
B-King fue reportado desaparecido el pasado 16 de septiembre. Foto | Canal RCN.

En las últimas horas Stefanía compartió un desgarrador mensaje con el que no solo agradeció a quienes estaban difundiendo información clara sobre la desaparición de B-King en México, sino que además reiteró sus esperanzas de reencontrarse con el artista pronto.

“Gracias infinitas a todos los que han estado con nosotros en este momento tan duro. Cada mensaje, cada oración y cada foto compartida de mi hermano lo valoro mucho. Sigo esperando, confiando en Dios y en que pronto lo veremos de nuevo”

Hasta el momento se sigue desconociendo el paradero del cantante, y la investigación por parte de las autoridades mexicanas continúa avanzando.

