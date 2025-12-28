¿Harry Styles regresa a la música? Video emociona a sus fans

Harry Styles volvió a convertirse en tendencia tras publicar, de manera sorpresiva, un nuevo video en su canal oficial de YouTube, luego de casi tres años sin lanzar contenido musical. El gesto, que no fue anunciado en redes sociales, despertó emoción entre sus seguidores y reavivó las especulaciones sobre un posible regreso a la música.

¿Harry Styles regresa a la música?

El cantante británico había permanecido en silencio desde el 24 de julio de 2023, cuando compartió un video recopilatorio de su gira Love On Tour, acompañado del mensaje “We belong together” (Pertenecemos el uno al otro).

Desde entonces, sus apariciones públicas y digitales se habían limitado a proyectos empresariales relacionados con su marca Pleasing y a presentaciones puntuales tras la muerte de Liam Payne.

Este sábado 27 de diciembre, Styles rompió esa pausa con el estreno del video oficial de Forever, Forever —en español, Siempre, siempre—, una pieza instrumental de más de ocho minutos que interpretó por primera vez en vivo al piano durante el último concierto de su gira, realizado en Reggio Emilia, Italia.

El material audiovisual combina imágenes de los fans aguardando el inicio del concierto con distintos planos del artista tocando el piano, intercalados con reacciones del público. El montaje, cargado de nostalgia, remite directamente al cierre de Love On Tour, una de las etapas más importantes de su carrera como solista.

Aunque el video no incluye palabras habladas, muchos seguidores recordaron un mensaje que Styles expresó durante esa noche, cuando agradeció al público por el ambiente creado a lo largo de la gira y por convertir cada presentación en un espacio seguro.

Harry Styles reapareció luego de estar en silencio por más de 2 años con un nuevo video. (Foto Valerie Macon / AFP)

¿Cómo reaccionaron los fans del cantante en redes sociales?

La publicación generó una oleada inmediata de comentarios. Sin anuncio previo ni explicación oficial, los seguidores comenzaron a especular sobre el significado del estreno.

Algunos comentarios fueron “Harry Styles regresó o se está retirando?”, “Así me estoy sintiendo con este anuncio de Harry Styles que suena a despedida”, “HARRY REGRESÓOOOO”, “Lo extrañaba mucho, gracias por todo Harry”.

Otros mensajes destacaron el carácter emotivo del video y lo interpretaron como un regalo inesperado para quienes han seguido la carrera del artista desde el final de su gira.

Artículos relacionados Talento internacional Key Alves, famosa modelo y exdeportista reveló que se convirtió en mamá: así lo anunció

¿Qué ha hecho Harry Styles fuera de la música?

Durante los últimos años, Styles ha mantenido una agenda activa fuera de los escenarios. En el ámbito actoral, participó en las películas My policeman y Don’t Worry Darling, estrenadas en 2022, donde exploró una faceta distinta de su carrera artística.

Además, fue visto viajando por distintas ciudades del mundo, entre ellas Madrid y Roma, y participó en una maratón en Tokio, manteniendo un perfil bajo frente a los medios.

En paralelo, el cantante impulsó su marca Pleasing, que inicialmente se enfocaba en productos de belleza y posteriormente amplió su portafolio con el lanzamiento de una línea de juguetes para adultos y lubricantes en julio pasado.

A nivel musical, a mediados de agosto surgieron rumores sobre un posible nuevo lanzamiento en 2026, que haría parte de su cuarto álbum de estudio. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por el artista ni por su equipo.

Por ahora, el estreno de Forever, Forever se mantiene como un gesto simbólico tras un prolongado silencio musical. Sin anuncios oficiales sobre nuevos proyectos, el video deja abierta la posibilidad de un regreso o, simplemente, funciona como un cierre nostálgico de una etapa clave en la carrera de Harry Styles.