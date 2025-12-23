Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Greeicy se sincera sobre su hijo Kai y revela las frases que la hicieron llorar: “Por amarte”

Greeicy compartió un emotivo momento con su hijo Kai y reflexionó sobre cómo sus palabras logran sanar.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Greeicy Rendón revela las frases de Kai que le curan el alma
“Por amarte”: la frase de Kai que conmovió a Greeicy Rendón. (Foto: AFP)

Greeicy Rendón sorprendió a sus seguidores al hablar de un tema personal que involucra a su hijo Kai, en el que hizo varias confesiones y compartió algunas de las cosas que el pequeño suele decirle.

Artículos relacionados

¿Por qué Greeicy Rendón habló de su hijo Kai y de las frases que la dejaron sorprendida?

En una reciente publicación, la cantante y actriz se sinceró y contó que, en medio de una reunión familiar, Kai la sorprendió con una frase inesperada.

Según relató Greeicy, el niño le dijo que sentía algo especial, lo que la llevó a ponerle la mano en el corazón y responderle: “Te late súper lindo tu corazón”.

Artículos relacionados

La reacción del pequeño no tardó en llegar. Mirándola a los ojos y tocándole el rostro, Kai le respondió con una frase que la conmovió: “Por amarte”.

Greeicy Rendón revela las frases de Kai que le curan el alma
“Por amarte”: la frase de Kai que conmovió a Greeicy Rendón. (Foto: Canal RCN)

Ante ese momento, Greeicy confesó que ese tipo de gestos tienen un efecto profundo en ella. “Esas cositas a mí me curan”, expresó.

La artista también relató que, en otro momento, se encontraba en casa aparentemente tranquila, pero con la mente ocupada en lo que llamó “cosas de adulto”, relacionadas con compromisos y exceso de información.

En medio de esa situación, Kai se le acercó con determinación y le dijo: “Mamita, mírame a los ojos”.

¿Qué confesión hizo Greeicy Rendón sobre su hijo Kai que tocó fibras?

Ese instante llevó a Greeicy a reflexionar sobre el papel de los niños en la vida de los adultos.

Artículos relacionados

Con lágrimas en los ojos, aseguró que los pequeños “son angelitos que llegan a nuestras vidas para salvarnos”, y que esos momentos, aunque simples, tienen la capacidad de sanar de manera profunda.

Greeicy Rendón revela las frases de Kai que le curan el alma
“Por amarte”: la frase de Kai que conmovió a Greeicy Rendón. (Foto: AFP)

Greeicy además reflexionó que este tipo de gestos son, para ella, profundamente sanadores e invitó a celebrar la vida a través de un abrazo, una canción o simplemente levantarse cada mañana junto a alguien a quien se ama profundamente, asegurando que eso también cura.

Como era de esperarse, la publicación de Greeicy recibió miles de “me gusta” y cientos de comentarios, en los que sus seguidores elogiaron al pequeño hijo de los cantantes.

Mensajes como: “El amor de nuestros hijos es la curita al corazón”, escribió una fan.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón tiene pareja? Yina Calderón

¿Yina Calderón tiene nueva pareja? Video despierta rumores sobre un nuevo romance

Un video cantando una canción de Karol G volvió a poner a Yina Calderón en el centro de la conversación y abrió dudas sobre si tiene nueva pareja.

Laura de León recuerda a su mamá. Laura de León

Laura de León compartió un sentido mensaje sobre su mamá y recordó las navidades que vivieron juntas

Laura de León abrió su corazón en redes sociales al recordar a su mamá con un mensaje lleno de nostalgia y amor.

María Sol Messi, hermana de Messi sufrió accidente de tránsito Talento internacional

Hermana de Lionel Messi sufrió accidente de tránsito en Miami: esto es lo que se sabe

La hermana de Messi sufrió varias fracturas en el accidente de tránsito, por lo que debió aplazar su boda prevista para enero.

Lo más superlike

Muere Adam the Woo, el reconocido youtuber de 51 años Talento internacional

Muere Adam the Woo a los 51 años: esto se sabe del fallecimiento del popular youtuber

Autoridades de Florida confirmaron la muerte de Adam the Woo, uno de los youtubers más influyentes del turismo digital.

Enrique Iglesias anuncia la llegada de su cuarto hijo Talento internacional

Enrique Iglesias sorprende al confirmar la llegada de su cuarto hijo: así luce el recién nacido

fallecio actriz de modern family Talento internacional

Falleció reconocida actriz de Modern Family y Karate Kid

El esfuerzo moderado mejora el consumo de oxígeno y la salud del corazón. Salud

¿Caminar es suficiente? expertos advierten por qué no siempre cuenta como ejercicio

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre la salud de Aislinn Derbez? Eugenio Derbez

Eugenio Derbez explica por qué guardó silencio tras la muerte de la mamá de Aislinn