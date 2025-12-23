Greeicy se sincera sobre su hijo Kai y revela las frases que la hicieron llorar: “Por amarte”

Greeicy Rendón sorprendió a sus seguidores al hablar de un tema personal que involucra a su hijo Kai, en el que hizo varias confesiones y compartió algunas de las cosas que el pequeño suele decirle.

¿Por qué Greeicy Rendón habló de su hijo Kai y de las frases que la dejaron sorprendida?

En una reciente publicación, la cantante y actriz se sinceró y contó que, en medio de una reunión familiar, Kai la sorprendió con una frase inesperada.

Según relató Greeicy, el niño le dijo que sentía algo especial, lo que la llevó a ponerle la mano en el corazón y responderle: “Te late súper lindo tu corazón”.

La reacción del pequeño no tardó en llegar. Mirándola a los ojos y tocándole el rostro, Kai le respondió con una frase que la conmovió: “Por amarte”.

“Por amarte”: la frase de Kai que conmovió a Greeicy Rendón. (Foto: Canal RCN)

Ante ese momento, Greeicy confesó que ese tipo de gestos tienen un efecto profundo en ella. “Esas cositas a mí me curan”, expresó.

La artista también relató que, en otro momento, se encontraba en casa aparentemente tranquila, pero con la mente ocupada en lo que llamó “cosas de adulto”, relacionadas con compromisos y exceso de información.

En medio de esa situación, Kai se le acercó con determinación y le dijo: “Mamita, mírame a los ojos”.

¿Qué confesión hizo Greeicy Rendón sobre su hijo Kai que tocó fibras?

Ese instante llevó a Greeicy a reflexionar sobre el papel de los niños en la vida de los adultos.

Con lágrimas en los ojos, aseguró que los pequeños “son angelitos que llegan a nuestras vidas para salvarnos”, y que esos momentos, aunque simples, tienen la capacidad de sanar de manera profunda.

Greeicy además reflexionó que este tipo de gestos son, para ella, profundamente sanadores e invitó a celebrar la vida a través de un abrazo, una canción o simplemente levantarse cada mañana junto a alguien a quien se ama profundamente, asegurando que eso también cura.

Como era de esperarse, la publicación de Greeicy recibió miles de “me gusta” y cientos de comentarios, en los que sus seguidores elogiaron al pequeño hijo de los cantantes.

Mensajes como: “El amor de nuestros hijos es la curita al corazón”, escribió una fan.