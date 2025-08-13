Greeicy Rendón causa revuelo tras bailar en la Comuna 13 en Medellín | VIDEO

A través de redes sociales, se ha viralizado un video de la cantante Greeicy Rendón bailando a todo ritmo por las calles de Medellín.

¿Cuál es el video de Greeicy Rendón bailando en Medellín?

En TikTok, un internauta compartió un curioso video grabado en la icónica Comuna 13 de Medellín.

En las imágenes aparece Greeicy Rendón, moviendo la cadera con su característico estilo mientras baila junto a artistas locales.

Este reconocido sector de la ciudad, famoso por sus coloridas calles y su vibrante oferta cultural, recibe a visitantes de todo el mundo que buscan disfrutar de su arte, música y energía única.

¿Cuáles fueron las reacciones de los internautas tras el video de Greeicy?

Claramente, las reacciones no se hicieron esperar y muchos seguidores comentaron su amor y profunda admiración por el baile de la cantante.

"Talento de Yener Bedoya"; "Talento de Yener Bedoya"; "Talento de Yener Bedoya", fueron algunos comentarios de internautas.

Por el momento, se desconoce la razón por la que Greeicy se encuentra en Medellín y se especula que se encuentra de visita o trabajando en algún proyecto.

Video de Greeicy Rendón bailando en Medellín | Foto AFP/ Noam Galai

Greeicy compartió difícil momento en redes sociales

A través de TikTok, la cantante contó que tiene múltiples compromisos pendientes y destacó la importancia de afrontarlos con determinación.

La caleña también resaltó el valor de reconocer sus emociones y permitirse llorar cuando lo necesite, como una forma de desahogo y autocuidado.

"Yo no solo soy una artista y no solo bailo y canto y actúo, sino que soy un ser humano como todos, tengo retos constantemente como todos, tengo un montón de miedos como todos (...) tengo un montón de errores y defectos como todos (...) Estoy segura de que vos sos más capaz de lo que creés, y te vas a seguir dando cuenta de eso”, expresó Greeicy

Ante este mensaje, la caleña confesó que su vida dio un giro completo tras la llegada de su pequeño Kai. Sin embargo, aseguró que ahora es más consciente de los retos y responsabilidades que implica la maternidad.