Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Greeicy Rendón causa revuelo tras bailar en la Comuna 13 en Medellín | VIDEO

Un video de Greeicy Rendón bailando en Medellín arrasó en redes sociales y cautivó a sus seguidores.

Juliana Sánchez Dávila Por: Juliana Sánchez Dávila
Greeicy Rendón
Así baila Greeicy Rendón en la Comuna 13 de Medellín | Foto AFP/ Noam Galai

A través de redes sociales, se ha viralizado un video de la cantante Greeicy Rendón bailando a todo ritmo por las calles de Medellín.

Artículos relacionados

¿Cuál es el video de Greeicy Rendón bailando en Medellín?

En TikTok, un internauta compartió un curioso video grabado en la icónica Comuna 13 de Medellín.

En las imágenes aparece Greeicy Rendón, moviendo la cadera con su característico estilo mientras baila junto a artistas locales.

Este reconocido sector de la ciudad, famoso por sus coloridas calles y su vibrante oferta cultural, recibe a visitantes de todo el mundo que buscan disfrutar de su arte, música y energía única.

Artículos relacionados

¿Cuáles fueron las reacciones de los internautas tras el video de Greeicy?

Claramente, las reacciones no se hicieron esperar y muchos seguidores comentaron su amor y profunda admiración por el baile de la cantante.

"Talento de Yener Bedoya"; "Talento de Yener Bedoya"; "Talento de Yener Bedoya", fueron algunos comentarios de internautas.

Por el momento, se desconoce la razón por la que Greeicy se encuentra en Medellín y se especula que se encuentra de visita o trabajando en algún proyecto.

Greeicy Rendón
Video de Greeicy Rendón bailando en Medellín | Foto AFP/ Noam Galai

Artículos relacionados

Greeicy compartió difícil momento en redes sociales

A través de TikTok, la cantante contó que tiene múltiples compromisos pendientes y destacó la importancia de afrontarlos con determinación.

La caleña también resaltó el valor de reconocer sus emociones y permitirse llorar cuando lo necesite, como una forma de desahogo y autocuidado.

"Yo no solo soy una artista y no solo bailo y canto y actúo, sino que soy un ser humano como todos, tengo retos constantemente como todos, tengo un montón de miedos como todos (...) tengo un montón de errores y defectos como todos (...) Estoy segura de que vos sos más capaz de lo que creés, y te vas a seguir dando cuenta de eso”, expresó Greeicy

Ante este mensaje, la caleña confesó que su vida dio un giro completo tras la llegada de su pequeño Kai. Sin embargo, aseguró que ahora es más consciente de los retos y responsabilidades que implica la maternidad.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Ornella Sierra Ornella Sierra

Ornella Sierra reveló cuando trabajó en un call center: “fue un ambiente tóxico”

Antes de ser influenciadora, Ornella Sierra trabajó en un call center donde vivió una de las etapas más difíciles de su vida.

Karina García le respondió a Melissa Gate Karina García

Karina García le respondió sin filtro a Melissa Gate: "Qué vacía es tu vida"

Karina García se cansó de las aparentes pullas de Melissa Gate en sus en vivos y le respondió de manera tajante.

Danielle Spencer Talento internacional

Fallece Danielle Spencer, recordada actriz de “What’s Happening!!”, a los 60 años

Danielle Spencer, recordada por What’s Happening!!, falleció a los 60 años tras una vida marcada por la actuación y la medicina.

Lo más superlike

Jorge Herrera, Carolina Sabino y Violeta Bergonzi MasterChef Celebrity Colombia

Jorge Herrera reaccionó al pin de inmunidad de Carolina y Violeta en Masterchef Celebrity

Jorge Herrera opinó tras el triunfo de Carolina y Violeta en Masterchef Celebrity al ganar el pin de inmunidad.

Altafulla revela fecha y detalles de su nueva canción junto a grandes artistas La casa de los famosos

Altafulla anuncia estreno de su nueva canción con reconocidos artistas: fecha y dónde escucharla

Un rayo dañó el cableado en Carolina del Sur Viral

Un impactante rayo produjo una bola de fuego en Estados Unidos ¡Mira aquí el video!

Ángela Aguilar responde a críticas por tag con Nodal y sorprende con drástica decisión Ángela Aguilar

Ángela Aguilar reaccionó a las críticas de su tag de esposo con Nodal: tomó drástica decisión

Lindsay Lohan en la conferencia de prensa de Lindsay Lohan en Social Film Loft Salud

¿Qué es el estrés postraumático, la condición que confesó tener Lindsay Lohan?