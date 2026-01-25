Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Greeicy habló sobre una segunda mujer en su relación y angustió a muchos: "Es una reconocida cantante"

Reconocida cantante está en el foco de muchos tras inesperadas confesiones de Greeicy Rendón sobre su relación con Mike Bahía.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
Greeicy habló sobre una segunda mujer en su relación con Mike Bahía y angustió a muchos
Greeicy habló sobre una segunda mujer en su relación con Mike Bahía y angustió a muchos/ AFP: Ivan Apfel

la artista valluna Greeicy Rendón es una de las mujeres que más da de qué hablar en la farándula colombiana por su innegable belleza, talento musical, experiencia como mamá, pero sobre todo, por la ejemplar relación que lleva con su prometido, el también cantante, Mike Bahía, con quien lleva más de una década de relación.

Precisamente por el tiempo y plan de vida que ha construido con su pareja, Greeicy y Mike siempre están en el foco mediático, donde constantemente les consultan sobre detalles de su relación.

Greeicy habló sobre una segunda mujer en su relación y es una conocida cantante
Greeicy habló sobre una segunda mujer en su relación y es una conocida cantante/ Archivo RCN

Greeicy Rendón habló sobre una segunda mujer en su relación con Mike Bahía y angustió a muchos

En medio de una entrevista, la también actriz fue interrogada sobre sus fantasías y nuevas experiencias en su relación con Mike Bahía. Puntualmente, sobre cuál mujer de la industria musical sería la que ella elegiría para estar con ella y con su pareja en el caso hipotético donde Mike le manifestara hacerlo.

Rápidamente, la mujer se vio un poco en aprietos porque quiso dejar claro que nunca ha pasado por su cabeza vivir ese escenario con el papá de su hijo y que, por suerte, él tampoco le ha pedido nunca algo por el estilo... Sin embargo, eso no impidió que diera su respuesta.

"Creo que sería una mujer, yo siento que aunque nunca me lo han propuesto y no me veo ahí porque soy muy como de "tu y yo" en en sentido más íntim#, pero si entrara una looquera preferiría qué fuera una mujer y me gustaría invitar a Bad Gyal", expresó Greeicy.

¿Quién es Bad Gyal la segunda mujer que Greeicy vincularía a su relación con Mike Bahía?

Bad Gyal es una cantante, compositora y figura del género urbano en España, donde no solo cautiva corazones con su voz, sino con su innegable belleza que ahora es reconocida por nuestra actriz y cantante colombiana.

Vale aclarar que la respuesta de Greeicy corresponde a un caso hipotético y que muchos de sus seguidores, aunque un poco angustiados, reconocieron que hace parte de la personalidad auténtica y directa que tiene Rendón para hablar sin tapujo sobre todo tipo de temas.

Muchos fans se mostraron angustiados por las palabras de Greeicy
Muchos fans se mostraron angustiados por las palabras de Greeicy/ Archivo RCN

 

