Gisela hizo desgarradora confesión tras el complicado estado de salud de su hermano Yeferson Cossio

En los últimos días, el creador de contenido digital Yeferson Cossio ha causado gran preocupación al ser nuevamente hospitalizado por fallas en su corazón, según el reporte que le han compartido especialistas médicos.

Además, la noticia ha causado gran preocupación por parte de sus seguidores, quienes expresaron múltiples comentarios al verlo a principios año en un festival musical.

Así también, la hermana menor del influenciador, llamada Gisela, hizo una inesperada confesión acerca del complicado estado de salud de su hermano, revelando que está atravesando por un difícil momento a nivel emocional.

Artículos relacionados Jhonny Rivera Jhonny Rivera puso fin al misterio y mostró a Camilo Cifuentes: “yo afán sí tengo”, dijo

¿Cuál fue la confesión que hizo la hermana menor de Yeferson Cossio por su estado de salud?

Cabe destacar que Yeferson Cossio se ha destacado por ser una de las figuras más representativas del país al ser uno de los creadores de contenido digital con gran influencia.

Este es el estado de salud actual de Yeferson Cossio: | Foto: Freepik

Sin embargo, ha causado varios comentarios por parte de sus navegantes al confesar que está atravesando por uno de los momentos más difíciles a nivel emocional a causa de volver a ser remitido en un centro médico tras fallas del corazón.

Con base en esta situación, Gisela, la hermana menor de Yeferson Cossio, se pronunció recientemente a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con casi dos millones de seguidores, expresando lo quebrantada que ha estado a nivel emocional por el estado de salud del influenciador:

“Buenos días. Espero que hoy tengan un día bendecido. Llevo dos días un poco perdida: antier estuve prácticamente todo el día con mi hermano en el hospital y ayer me sentía indispuesta, pero hoy me desperté con toda la energía del mundo para hacerles contenido”, agregó Gisela.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Adiós a un actor! Murió famosa celebridad a sus 24 años tras una grave enfermedad: así se anunció

¿Qué dijo Yeferson Cossio tras revelar que tiene fallas en su corazón?

Cabe destacar que Yeferson Cossio suele contarles a sus seguidores varios detalles de su vida cotidiana. Además, ha sido tendencia al revelar que ha tenido fallas en su corazón tras la revelación que hizo en su segunda cuenta de Instagram.

Así confesó Yeferson Cossio que fue hosppitalizado. | Foto: Canal RCN

Por el momento, no se ha revelado cuál es el estado de salud actual del antioqueño, pero todos sus seguidores y allegados le han enviado su incondicional apoyo en estos días, en los que esperan tenga una pronta recuperación.