Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Gisela hizo desgarradora confesión tras el complicado estado de salud de su hermano Yeferson Cossio

Hemana menor de Yeferson Cossio causa preocupación tras desgarradora confesión sobre el estado de salud del influenciador.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Gisela hizo desgarradora confesión tras el complicado estado de salud de su hermano Yeferson Cossio
¿Cuál fue la confesión que hizo la hermana de Yeferson Cossio sobre su estado de salud? | Foto: Canal RCN

En los últimos días, el creador de contenido digital Yeferson Cossio ha causado gran preocupación al ser nuevamente hospitalizado por fallas en su corazón, según el reporte que le han compartido especialistas médicos.

Además, la noticia ha causado gran preocupación por parte de sus seguidores, quienes expresaron múltiples comentarios al verlo a principios año en un festival musical.

Así también, la hermana menor del influenciador, llamada Gisela, hizo una inesperada confesión acerca del complicado estado de salud de su hermano, revelando que está atravesando por un difícil momento a nivel emocional.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la confesión que hizo la hermana menor de Yeferson Cossio por su estado de salud?

Cabe destacar que Yeferson Cossio se ha destacado por ser una de las figuras más representativas del país al ser uno de los creadores de contenido digital con gran influencia.

Gisela hizo desgarradora confesión tras el complicado estado de salud de su hermano Yeferson Cossio
Este es el estado de salud actual de Yeferson Cossio: | Foto: Freepik

Sin embargo, ha causado varios comentarios por parte de sus navegantes al confesar que está atravesando por uno de los momentos más difíciles a nivel emocional a causa de volver a ser remitido en un centro médico tras fallas del corazón.

Con base en esta situación, Gisela, la hermana menor de Yeferson Cossio, se pronunció recientemente a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con casi dos millones de seguidores, expresando lo quebrantada que ha estado a nivel emocional por el estado de salud del influenciador:

“Buenos días. Espero que hoy tengan un día bendecido. Llevo dos días un poco perdida: antier estuve prácticamente todo el día con mi hermano en el hospital y ayer me sentía indispuesta, pero hoy me desperté con toda la energía del mundo para hacerles contenido”, agregó Gisela.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Yeferson Cossio tras revelar que tiene fallas en su corazón?

Cabe destacar que Yeferson Cossio suele contarles a sus seguidores varios detalles de su vida cotidiana. Además, ha sido tendencia al revelar que ha tenido fallas en su corazón tras la revelación que hizo en su segunda cuenta de Instagram.

Gisela hizo desgarradora confesión tras el complicado estado de salud de su hermano Yeferson Cossio
Así confesó Yeferson Cossio que fue hosppitalizado. | Foto: Canal RCN

Por el momento, no se ha revelado cuál es el estado de salud actual del antioqueño, pero todos sus seguidores y allegados le han enviado su incondicional apoyo en estos días, en los que esperan tenga una pronta recuperación.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

¿Zendaya está embarazada? Talento internacional

¿Zendaya está embarazada? Fotos y detalles que avivan los rumores

Rumores sobre un posible embarazo de Zendaya crecen tras recientes fotos y videos. Esto es lo que se sabe y lo que sigue siendo especulación.

Actriz colombiana fue antagonista en recordado video de Paulina Rubio Viña Machado

Reconocida actriz colombiana protagonizó video musical de Paulina Rubio

Una famosa actriz y exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia brilló como modelo de un video musical de Paulina Rubio.

Violeta Bergonzi, ganadora de MasterChef Celebrity reaparece con un nuevo cambio de look: así luce Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi, ganadora de MasterChef Celebrity reaparece con un nuevo cambio de look: así luce

Ganadora de MasterChef Celebrity causa revuelo en redes sociales al reaparecer con inesperado cambio de imagen.

Lo más superlike

Marcelo Cezán y Carla Giraldo respondieron trivias. Marcelo Cezán

Marcelo Cezán y Carla Giraldo se sometieron a las trivias de La casa de los famosos; así les fue

Marcelo Cezán y Carla Giraldo demostraron su conocimiento del reality al enfrentarse a preguntas sobre temporadas pasadas.

El alcohol no solo afecta el hígado: también daña la memoria y la capacidad de crear recuerdos. Salud

Beber alcohol podría borrar los recuerdos, esto advierten expertos sobre su impacto cerebral

Presentadora de televisión sufre aparatoso accidente en vivo Talento internacional

Presentadora de televisión sufre aparatoso accidente en vivo | VIDEO

Bad Bunny es acusado de usar la voz de una mujer en varias canciones sin autorización. Bad Bunny

Bad Bunny es acusado de usar la voz de una mujer en canciones sin autorización

Los computadores que presentaron en el CES 2026 Tecnología

Los computadores más llamativos y futuristas que se presentaron en el CES 2026: así son