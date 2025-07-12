Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Giovanny Ayala volvió a cantar con su hijo Miguel tras el duro episodio vivido

Giovanny Ayala y su hijo Miguel se juntaron de nuevo en una tarima y celebraron cantar en vivo tras la pesadilla que afrontaron.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Miguel Ayala vivió un verdadero calvario al ser privado de la libertad en el Cauca.
Miguel Ayala dedicó un emotivo mensaje en redes tras poder cantar de nuevo con su padre, Giovanny Ayala. Fotos: Canal RCN

Giovanny Ayala vivió un emocionante momento al cantar de nuevo en vivo con su hijo, Miguel Ayala, quien había sido r*t*enid* en el Cauca por varios sujetos cuando viajaba con su mánager Nicolás Pantoja en un vehículo de Popayán hacia Palmira.

Durante 15 días, el cantante de música popular padeció momentos de mucha angustia, pues desconocía el paradero de su hijo y no sabía si lo volvería a ver, pero la pesadilla llegó a su final tras su liberación gracias a un operativo organizado por la Fuerza Pública.

¿Cómo fue el regreso a la música de Miguel Ayala tras su liberación?

Miguel quiere dejar atrás ese amargo episodio y centrarse de nuevo en su carrera musical. En ‘Buen Día, Colombia’ de RCN, el joven manifestó que planea lanzar un proyecto musical antes de finalizar este año.

Y mientras llega ese esperado estreno, Miguel disfruta de nuevo de compartir con su padre, Giovanny, y su hermano Sebastián. Justamente, los tres cantaron sobre una tarima en una reciente presentación en vivo.

Los Ayala se juntaron y derrocharon talento frente a una gran cantidad de público en la ciudad de Ibagué. Durante la interpretación hubo mucha química y quedó más que claro que Sebastián y Miguel heredaron el talento de su padre.

Miguel celebró su libertad cantando de nuevo junto a su padre.
Sebastián Ayala y Miguel Ayala cantaron de nuevo junto a su padre en Ibagué. Foto: Canal RCN

Giovanny recobró la paz y la tranquilidad tras tener de nuevo en casa a su hijo. Ahora, espera olvidar pronto lo ocurrido y aprovechar diciembre para encantar a su público con sus canciones y recuperar el tiempo perdido por esos 15 días de pesadilla.

¿Qué publicó en redes sociales Miguel Ayala tras cantar de nuevo con su padre?

Miguel, por su parte, regresó a sus redes sociales y en la sección de historias compartió una emotiva junto a sus seres queridos. Además, le dedicó unas palabras al artista colombiano: “Gracias papá, lo amo”.

Sumado a ello, el joven cantante publicó un post con el que dejó claro que su deseo es seguir vinculado a la música. “Volviendo a cantarles con todo el cariño, gracias a todas las personas por tanto amor".


Miguel Ayala vivió momentos de terror y llegó a pensar que no volvería a la libertad, peor aún, que debería dejar la música. El cantante reflexionó mucho y se preguntó por qué estaba viviendo esa situación.

A mí allá se me pasaba mucho por la cabeza si seguir o no seguir… se me llenaban los ojos de agua, se me hacía un nudo en la garganta de pensar… que… yo solamente quería hacer un sueño. Quiero hacer un sueño, pero que le hagan eso a una persona que no les ha hecho nada y eso me dolía muchísimo. Yo siempre iba con todo el cariño a cantarles. Las personas me decían ‘usted tiene mucha humildad, siga así’, pero también estaba confundido, pensaba entonces ‘¿qué hago?’ porque todas las personas me dicen eso, así que no sabía si seguir o no seguir (en la música), pero vamos para adelante”, expresó en medio de una entrevista con ‘Buen Día, Colombia’.

En sus recuerdos, Miguel confesó que los días fueron eternos y lo único que hacía era hablar con su mánager para sobrellevar la temida situación. Sin embargo, el día del rescate escucharon ruidos y todo cambió. Desde entonces, le volvió el alma al cuerpo y pronto se dio cuenta de que estaba a salvo.

Hijo de Giovanny Ayala dio sus primeras palabras tras su liberación: esto dijo
Giovanny Ayala vivió momentos de gran angustia por la desaparición de su hijo Miguel. | Foto: Canal RCN
