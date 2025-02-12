Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Giovanny Ayala se pronunció tras la liberación de su hijo Miguel: este fue su emotivo mensaje

Giovanny Ayala compartió su reacción tras enterarse que su hijo Miguel Ayala fue liberado tras varias semanas desaparecido.

¿Qué dijo Giovanny Ayala tras la liberación de su hijo? | Foto: Buen Día, Colombia

En la mañana de este martes 2 de diciembre, se confirmó la noticia que el hijo del cantante de música popular, Giovanny Ayala, fue liberado.

El reporte fue confirmado por parte de medio de comunicación La FM, en el que Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó su liberación por parte del operativo del Gaula, también conocido como: Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal.

¿Qué dijo Giovanny Ayala tras enterarse de la liberación de su hijo Miguel?

Giovanny Ayala se convirtió en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras hacer varios pronunciamientos tras la desaparición de su hijo y de su mánager Nicolás Pantoja.

Esto dijo Giovanny Ayala tras la liberación de su hijo. | Foto: Canal RCN

Tras la liberación de Miguel, el hijo de Giovanny Ayala compartió su reacción a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 523 mil seguidores, sus palabras al sentir un momento de tranquilidad al ver que su hijo fue hallado con vida:

“Gracias a Dios todopoderoso, solo para quien todo es posible. Gracias a todo el personal del Gaula y a todos ustedes por su apoyo”, agregó Giovanny Ayala.

Desde luego, el cantante está atravesando por un importante momento tras confirmarse la noticia que su hijo Miguel fue encontrado con vida. Además, se ha convertido en un gran ejemplo por los diferentes eventos que ha realizado por la aparición de su hijo.

¿Cómo se confirmó la liberación de Miguel Ayala tras varias semanas desaparecido?

En las últimas horas de este martes 2 de diciembre, se confirmó la noticia de la liberación del hijo de Miguel Ayala, según reportó La FM y, también, el reporte que compartió el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez:

“He hablado personalmente con él, le he dicho que confíe en su Fuerza Pública, que en estos momentos de angustia es donde se requiere, de alguna manera, mayor prudencia, mayor paciencia, pero que lo más importante para nosotros es que regrese a casa”, agregó Pedro.

¿Cómo se confirmó la liberación de Miguel Ayala? | Foto: Canal RCN

Con base en estas palabras, el Ministro de Defensa generó una gran tranquilidad por parte de la familia de Miguel y, también, por parte de sus seguidores, quienes compartieron su reacción a través de las redes sociales tras varias semanas de gran preocupación. Así también, fue liberado su mánager Nicolás Pantoja.

