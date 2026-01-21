Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Francisca Estévez rompió el silencio y aclaró si terminó con Carlos Báez: esto dijo

Francisca Estévez compartió en redes sociales una publicación que puso punto final a los rumores de su relación con Carlos Báez.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Francisca Estévez aclaró si terminó o sigue con Carlos Baéz.
Francisca Estévez volvió a hacer una publicación en redes con Carlos Báez. Fotos: RCN

Francisca Estévez reapareció en redes sociales con una publicación dedicada a Carlos Báez. En redes sociales se especulaba que los actores habían dado por terminada su relación amorosa.

¿Francisca Estévez terminó su relación con Carlos Báez?

Los rumores surgieron porque las publicaciones donde estaban juntos desaparecieron repentinamente. Solían mostrarse en redes muy amorosos, pero de un momento a otro eso dejó de pasar.

Pues bien, la exparticipante de MasterChef Celebrity finalmente aclaró que sigue con Báez y se siente muy enamorada de él.

“Te amo muchísimo”, escribió Kika, como cariñosamente es conocida la joven actriz. La romántica frase la acompañó con una fotografía del actor.

Carlos Báez, por su parte, reaccionó a esa publicación y también expresó su amor por la hija de la actriz Bibiana Navas: “Te amo”, escribió él.

Con esta instantánea, tanto Francisca como Carlos aclararon que siguen juntos y su amor está intacto. En redes sociales, ya varios internautas daban por sentado que no seguían juntos.

Los actores colombianos llevaban varias semanas sin compartir alguna publicación en redes sociales. Eso no pasó desapercibido para los internautas, pues en los primeros meses de su relación presumieron viajes y paseos a distintos lugares.

Francisca Estévez mensaje a Carlos Báez por su cumple
Francisca Estévez y Carlos Báez siguen juntos y muy enamorados. / Archivos Canal RCN

A mediados del 2024 se confirmó el noviazgo entre Francisca Estévez y Carlos Báez. En una entrevista posterior, el actor contó que habían hecho una gran conexión en medio de las grabaciones de ‘La nieta elegida’.

En las grabaciones de la serie su relación fue netamente laboral, pero cupido ya había hecho lo suyo. Más adelante, cruzarían sus vidas y esta vez sí decidieron dar rienda suelta a sus sentimientos.

¿Por qué está de luto la actriz Francisca Estévez?

Francisca Estévez confirmó en redes sociales una noticia que llenó de luto a ella y toda su familia. La actriz anunció la muerte de su primo, a quien lo despidió con un emotivo mensaje.

Te amo para siempre. Te extrañaré por siempre. Gracias por estar siempre ahí para mí. Hiciste felices a todos. Espero que estés en algún lugar mejor. Te quiero primo

La joven acompañó sus palabras con dos fotografías y un video, destacando algunos de los grandes momentos que vivió al lado de él.

Francisca Estévez se mostró conmovida por la muerte de su primo.
Francisca Estévez sufrió la pérdida de un primo, a quien despidió en redes sociales.

Francisca no reveló detalles de las causas que llevaron al deceso de su primo, pero, además del post que le dedicó, compartió un emotivo video en la sección de historias, donde expresó: “te amaremos siempre”. Además, dejó ver un momento que muestra la faceta más divertida de él.

