Foto de Santiago, el hijo de Yeison Jiménez, conmueve a una semana de su fallecimiento

La muerte de Yeison Jiménez sigue siendo tema de conversación en redes sociales y más con algunas publicaciones y pronunciamientos de familiares del artista.

¿Qué ha pasado con los hijos de Yeison Jiménez tras su partida?

El legado de Yeison Jiménez sigue vivo no solo a través de su música, sino también en los gestos y momentos que rodean a su familia tras su partida.

En las últimas horas, una fotografía de Santiago, el hijo del cantante, comenzó a circular en redes sociales, generando múltiples reacciones cargadas de mensajes de apoyo, solidaridad y cariño.

La encargada de compartir esta instantánea fue Camila Jiménez, la hija mayor del artista, quien a través de sus historias de Instagram dejó ver cómo tratan de retomar sus vidas tras la inesperada partida de su padre.

Hija mayor de Yeison Jiménez compartió tierna foto de su hermano menor. (Foto Canal RCN)

¿Cuál fue la foto que salió a la luz del hijo de Yeison Jiménez tras una semana de su muerte?

La familia de Yeison Jiménez ha estado asistiendo a diferentes actos de homenaje y despedida que se le han organizado al artista de música popular como el del Movistar Arena o la Plaza de Corabastos.

Aunque tienen pendiente el homenaje de despedida en la ciudad que vio nacer al artista, Manzanares, Caldas, al parecer, lograron tener un días de calma en medio de tanto caos y dolor.

Así lo demostró Camila Jiménez a través de una instantánea que compartió en sus historias de Instagram en donde se mostró cargando a su hermano menor, quien sin ser 100% consciente de lo que pasó con su padre se muestra con una gran sonrisa.

A su vez, Camila se deja ver con un gesto de calma con los ojos cerrados mientras que su hermano la acompaña en este momento de duelo.



Como era de esperarse esta imagen ha empezado a viralizarse en diferentes páginas de entretenimiento en donde muchos internautas y seguidores del artistas se han mostrado conmovidos con el pequeño Santiago, quien deja esa sonrisa de esperanza en medio de todo lo que ha sufrido su familia.

¿Qué se sabe del accidente de Yeison Jiménez?

El accidente aéreo de Yeison Jiménez sigue siendo materia de investigación por parte de las autoridades colombianas casi una semana de lo sucedido.

Hasta el momento las primeras investigaciones han arrojado que la avioneta en la que pretendían viajar Yeison Jiménez junto otras cinco personas logró despegar del aeropuerto de Paipa, Boyacá y tras unos metros perdió altura y cayó en picada hacia el suelo.

Las autoridades investigan si la aeronave tenía alguna falla reportada, los mantenimientos previos y más variables que podrían ayudar a esclarecer los hechos de este accidente que acabó con la vida de seis personas.