Finalista de Miss Universe Colombia estaría estrenando pareja: esta fotografía sería la prueba

Finalista de Miss Universe ha sido tendencia tras cercanía con un hombre quien sería su pareja tras publicar romántica fotografía.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Gloria Mutis divide opiniones en redes tras compartir romántica foto, quien sería su novio.
¿Gloria Mutis tiene novio? Esta fotografía genera suposiciones en redes. | Foto: Canal RCN

En las últimas semanas, miles de internautas han acaparado la atención mediática al conectarse con todos los acontecimientos que demostraron las candidatas que hicieron parte de Miss Universe Colombia, el reality, una producción del Canal RCN.

Además, una de las representantes que más ha resonado mediante las diferentes plataformas digitales es Gloria Mutis, quien llegó a la semifinal del certamen de belleza, antes de que se coronara Vanessa Pulgarín como la nueva Señorita Colombia 2025.

¿Gloria Mutis tiene novio? Esta fotografía genera debate en redes sociales

Cabe destacar que Gloria Mutis se ha convertido en una de las candidatas que participó en el certamen de belleza, más resonadas por parte de los internautas, al cautivar no solo con su belleza, sino que también, con la disciplina que demostró a lo largo del programa, representando a Santander.

Gloria Mutis divide opiniones en redes tras compartir romántica foto, quien sería su novio.
Esta es la fotografía que compartió Gloria Mutis en la que fans suponen que tiene novio. | Foto: Canal RCN

Por su parte, Gloria ha dividido múltiples comentarios en las diferentes plataformas digitales al compartir recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 63 mil seguidores, una fotografía en la que aparentemente está con un hombre que le obsequió un ramo de flores y dice lo siguiente:

“Feliz cumpleaños amor”, añadió Gloria Mutis en la descripción de la publicación.

En la fotografía se refleja que Gloria está con un hombre, al que se le desconoce el nombre, pero se evidencia su nombre, el cual es: Daniel Rojas.

Desde entonces, varios internautas han generado un gran debate mediante las redes sociales tras la romántica fotografía que compartió la excandidata. Aunque Gloria no ha confirmado públicamente que tiene novio, muchos suponen que está saliendo con alguien.

¿Qué dijo Gloria Mutis al quedar semifinalista en Miss Universe Colombia?

Es clave mencionar que hace unas semanas, los nombres de Vanessa Pulgarín y Gloria Mutis se han convertido en tendencia al ser las semifinalistas de Miss Universe Colombia.

Gloria Mutis divide opiniones en redes tras compartir romántica foto, quien sería su novio.
¿Qué dijo Gloria Mutis al ser finalista de Miss Universe Colombia? | Foto: Canal RCN

Aunque Vanessa Pulgarín, Miss Antioquia, fue la ganadora de la corona, Gloria Mutis compartió en sus redes sociales lo que sintió al tener la oportunidad de ser la finalista:

“Cada paso en este camino me recordó que los sueños no se cumplen solos, se construyen con la fuerza de quienes creen en ti”, agregó Gloria.

