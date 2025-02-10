El reconocido actor Tyrese Gibson se encuentra en el centro de una polémica legal luego de que las autoridades del condado de Fulton, en Atlanta, emitieran una orden de arresto en su contra tras un trágico incidente ocurrido el 18 de septiembre.

Artículos relacionados Juan Gabriel ¿Juan Gabriel está vivo? Jóvenes graban al artista en un restaurante en París | VIDEO

Tyrese Gibson en problemas legales en Atlanta por denuncia de un vecino. (Foto de Chris Delmas /AFP)

¿Qué ocurrió con la mascota del vecino de Tyrese Gibson?

Según el reporte oficial, los perros del actor atacaron y dejaron sin vida a la mascota de su vecino, Harrison Parker, en el exclusivo barrio Buckhead. El hecho salió a la luz cuando Parker encontró a su mascota tendida en su jardín sin signos vitales e hizo la denuncia correspondiente.

Las autoridades revisaron las cámaras de seguridad del vecindario, confirmando que los animales de Gibson fueron los responsables del ataque.

“Es una negligencia de su parte, como propietario de la casa y del animal, dejarlos vagar libremente. Y ahora han matado a un animal inocente”, expresó la capitana del Servicio de Animales, Nicole Dwyer

Por su parte, el abogado de Gibson, Gabe Banks, emitió un comunicado en el que manifestó las condolencias del actor hacia sus vecinos y las intenciones de cooperar con las autoridades para trata de remediar algo del daño ocasionado mientras la investigación sigue en curso.

“El Sr. Gibson extiende sus más profundas condolencias a la familia que perdió a su amado perro en este trágico incidente que ocurrió mientras él estaba fuera de su hogar”, dijo el abogado de Gibson, Gabe Banks

¿Cómo reaccionaron los usuarios en redes al caso de Tyrese Gibson?

El caso ha generado una ola de reacciones en redes sociales, especialmente en los activistas por los derechos de los animales que han exigido justicia y medidas más estrictas para evitar que situaciones similares se repitan.

Además, la comunidad de Fulton ha manifestado su deseo de que se tomen acciones contundentes y que el actor no salga impune por su fama o estatus de estrella.

Tyrese Gibson es reconocido por pertenecer a la saga Rápidos y Furiosos como Roman Pearce. (Foto de Frazer Harrison /AFP)

Este incidente vuelve a poner sobre la mesa el tema sobre la responsabilidad de los dueños de mascotas, especialmente en zonas residenciales, y sobre la necesidad de reforzar las normas locales para garantizar la seguridad de todos los animales.

La opinión pública sigue atenta sobre el futuro legal de Tyrese Gibson y como puede terminar de desarrollarse el caso.