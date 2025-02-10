Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Famoso actor de Rápidos y Furiosos enfrenta orden de arresto tras ataque de sus perros en Atlanta

Tyrese Gibson enfrenta una orden de arresto en Atlanta tras el ataque mortal de sus perros a la mascota de un vecino.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Tyrese Gibson recibe una orden de arresto por ataque de sus mascotas a la de un vecino.
Tyrese Gibson en problemas legales en Atlanta por denuncia de un vecino. (Foto de Chris Delmas /AFP)

El reconocido actor Tyrese Gibson se encuentra en el centro de una polémica legal luego de que las autoridades del condado de Fulton, en Atlanta, emitieran una orden de arresto en su contra tras un trágico incidente ocurrido el 18 de septiembre.

Artículos relacionados

Tyrese Gibson recibe una orden de arresto por ataque de sus mascotas a la de un vecino.
Tyrese Gibson en problemas legales en Atlanta por denuncia de un vecino. (Foto de Chris Delmas /AFP)

¿Qué ocurrió con la mascota del vecino de Tyrese Gibson?

Según el reporte oficial, los perros del actor atacaron y dejaron sin vida a la mascota de su vecino, Harrison Parker, en el exclusivo barrio Buckhead. El hecho salió a la luz cuando Parker encontró a su mascota tendida en su jardín sin signos vitales e hizo la denuncia correspondiente.

Las autoridades revisaron las cámaras de seguridad del vecindario, confirmando que los animales de Gibson fueron los responsables del ataque.

“Es una negligencia de su parte, como propietario de la casa y del animal, dejarlos vagar libremente. Y ahora han matado a un animal inocente”, expresó la capitana del Servicio de Animales, Nicole Dwyer

Por su parte, el abogado de Gibson, Gabe Banks, emitió un comunicado en el que manifestó las condolencias del actor hacia sus vecinos y las intenciones de cooperar con las autoridades para trata de remediar algo del daño ocasionado mientras la investigación sigue en curso.

“El Sr. Gibson extiende sus más profundas condolencias a la familia que perdió a su amado perro en este trágico incidente que ocurrió mientras él estaba fuera de su hogar”, dijo el abogado de Gibson, Gabe Banks

¿Cómo reaccionaron los usuarios en redes al caso de Tyrese Gibson?

El caso ha generado una ola de reacciones en redes sociales, especialmente en los activistas por los derechos de los animales que han exigido justicia y medidas más estrictas para evitar que situaciones similares se repitan.

Además, la comunidad de Fulton ha manifestado su deseo de que se tomen acciones contundentes y que el actor no salga impune por su fama o estatus de estrella.

Artículos relacionados

Tyrese Gibson con sus compañeros de elenco de Rápidos y Furiosos.
Tyrese Gibson es reconocido por pertenecer a la saga Rápidos y Furiosos como Roman Pearce. (Foto de Frazer Harrison /AFP)

Este incidente vuelve a poner sobre la mesa el tema sobre la responsabilidad de los dueños de mascotas, especialmente en zonas residenciales, y sobre la necesidad de reforzar las normas locales para garantizar la seguridad de todos los animales.

La opinión pública sigue atenta sobre el futuro legal de Tyrese Gibson y como puede terminar de desarrollarse el caso.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Dayana Angulo se pronunció tras la lucha de estereotipos en Miss Universe Colombioa. Talento nacional

Dayana Angulo confesó lo más difícil de participar en Miss Universe: “Sentí que perdí mi identidad”

Dayana Angulo rompió el silencio tras los desafíos en Miss Universe Colombia y la lucha contra los estereotipos que enfrentó.

Dani Duke presume cómo La Liendra la consiente Dani Duke

Dani Duke presume cómo La Liendra la consiente en los días difíciles: "el mejor novio"

Dani Duke compartió en Instagram cómo La Liendra la cuida y la consiente durante los días en los que no se siente bien.

Salomón Bustamante en el after de La casa de los famosos Colombia 2024. Salomón Bustamante

Salomón Bustamante estalló contra el 'hate' que recibe en medio de rumores de ruptura

El presentador Salomón Bustamante, expuso en su cuenta de Instagram los comentarios ofensivos que recibe por parte de los internautas.

Lo más superlike

De la Rúa no se despega de Shakira Shakira

De la Rúa no se despega de Shakira: así lo captaron otra vez en su concierto en Nueva York

Shakira y Antonio de la Rúa vuelven a ser noticia tras un video viral durante el concierto de la colombiana en Nueva York 2025.

Nicolás Montero Talento nacional

¡Increíble transformación! Nicolás Montero apareció sin barba tras MasterChef Celebrity: así se ve

One Direction prepara documental tras la muerte de Liam Payne Talento internacional

One Direction toma radical decisión tras la muerte de Liam Payne, ¿Retomará la icónica banda?

Oriana Sabatini y Paulo Dybala Talento internacional

¿Qué es el síndrome de Peter Pan que sufre Oriana Sabatini en su embarazo?

Manelyk habló sobre su ruptura con Caramelo Talento internacional

Manelyk rompe el silencio tras su ruptura con Caramelo: ¿por qué decidieron contacto cero?