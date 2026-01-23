¡Famosa presentadora se casó en secreto! Con esta fotografía, anunció la noticia en redes

En los últimos días, varios navegantes han generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales tras confirmarse el reciente matrimonio de una de las parejas más destacadas en el mundo del entretenimiento.

Además, la noticia fue compartida por parte de una sorpresiva publicación que compartió la presentadora de televisión internacional mediante sus redes sociales.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Testigo del accidente de Yeison Jiménez reveló el curioso objeto que encontró en el lugar

¿Quién es la reconocida presentadora que se casó en secreto?

Una de las presentadoras más destacadas en Estados Unidos, es Vanna White, quien ha participado en reconocidos programas internacionales como: ‘Wheel of Fortune’, en el que adquirió gran popularidad.

Así anunció Vanna White que se casó. | AFP: Monica Schipper

Artículos relacionados Talento internacional ¡Duelo en el periodismo! Falleció reconocida presentadora de un programa de televisión

Desde luego, Vanna White ha generado una ola de comentarios por parte de sus seguidores, quienes se han sorprendido con la sorprendente noticia de su reciente matrimonio, en el que refleja que tuvo una boda privada.

Vanna confirmó que se casó hace pocos días mediante su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 177 mil seguidores, expresando las siguientes palabras:

“¡Sorpresa, nos casamos! John y yo hemos estado enamorados durante más de una década y hace poco tiempo queríamos hacerlo oficial en una ceremonia privada. Estamos emocionados de compartir este nuevo capítulo alegre en nuestras vidas con todos ustedes. Con amor, Vanna and John”, dijo la celebridad mediante sus redes sociales.

¿Quién es el hombre con el que se casó Vanna White?

Cabe destacar que Vanna se ha destacado a lo largo de su amplia trayectoria profesional en demostrar su gran habilidad en el campo artístico, al participar en importantes producciones audiovisuales internacionales como: ‘Doble dragón’ y ‘Goddes of love’.

Artículos relacionados Lorna Cepeda Actriz de Betty, la fea se pronunció tras el quebranto de salud que tuvo su hijo en el pasado

Así también, la vida sentimental de Vanna ha causado emotivos comentarios por parte de los internautas, tras llevar varios años de relación con su actual esposo, llamado: John Donaldson.

Él es John Donaldson, esposo de Vanna White. | AFP: Michale Tran

John en la actualidad es un distinguido empresario, quien ha sido fuente de inspiración para varios internautas al demostrar su intachable profesionalismo con el paso de los años.

Por el momento, varios internautas se han sorprendido por el importante paso que están teniendo John y Vann, al llegar al altar a mediados de enero del 2026, en donde contaron con la presencia de allegados durante la ceremonia.