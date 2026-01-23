Actriz de Betty, la fea se pronunció tras el quebranto de salud que tuvo su hijo en el pasado

En los últimos meses, una reconocida actriz colombiana, quien hizo parte de la producción ‘Betty, la fea’, del Canal RCN, se pronunció recientemente en una entrevista que tuvo en un programa digital acerca de algunas complicaciones de salud que tuvo uno de sus hijos en el pasado.

En la entrevista, la actriz aprovechó la oportunidad para abrir su corazón, en especial, sobre los complicados momentos que vivió a nivel emocional. Sin embargo, aclaró que pudo contar con el asesoramiento de especialistas médicos, quienes le brindaron todo su apoyo a su hijo.

¿Quién es la actriz de Betty, la fea que habló acerca de la enfermedad que tuvo su hijo en el pasado?

Cabe destacar que una de las actrices más destacadas del país es Lorna Cepeda, quien ha tenido la oportunidad en demostrar su gran habilidad en el campo artístico al participar en varias producciones; una de las más destacadas es ‘Betty, la fea’.

¿Cuál fue el complicado momento que enfrentó Lorna Cepeda en su pasado? | Foto: Canal RCN

Por su parte, Lorna ha dividido una ola de comentarios por parte de los internautas mediante las plataformas digitales al ser entrevistada en el pódcast llamado: ‘Charlas Divinas, by Mafe García’, en donde la actriz reveló varios acontecimientos de su vida, en especial, sobre el complicado momento que atravesó a nivel emocional en el pasado, cuando su hijo tenía ocho años y tuvo quebrantos de salud:

“El tema fue que un día Diosín, que es la persona que trabaja conmigo, la niñera de toda la vida, un día me tocó la puerta y me dijo que el niño tenía una bola en el cachete. Luego, mi hijo me dijo que no le dolía nada. Después, lo enviaron al odontólogo y la doctora me dijo que eso era más allá, pues tuvo que ser tratado por especialista”, agregó Lorna

¿Cómo superó la enfermedad el hijo de Lorna Cepeda en el pasado?

Duranta la entrevista, se evidencia que Lorna Cepeta atravesó por un difícil momento a nivel emocional, en especial porque la enfermedad de su hijo no tuvo ningún diagnóstico; tras la extraña bola que tenía el joven, desapareció.

Así superó el hijo de Lorna Cepeda, la enfermedad que tuvo en el pasado. | Foto: Canal RCN

Dicho esto, Lorna expresó que contó un milagro al ver que el diagnóstico de salud que tenía su hijo desapareció, detallando lo siguiente:

