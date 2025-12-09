Famosa actriz colombiana subió fotos con IA junto a Justin Bieber: ¡Así puedes unirte a este trend!

L

La actriz colombiana Sara Pinzón, reconocida por su participación en producciones de Netflix, sorprendió a miles de seguidores al publicar unas imágenes en las que aparece abrazando al cantante Justin Bieber.

Las fotografías rápidamente se llenaron de comentarios, reacciones y especulaciones, ya que el realismo de las fotos hizo pensar a más de uno que el encuentro había sido real.

¿Por qué causaron tanto revuelo las fotos de Sara Pinzón con Justin Bieber?

Sin embargo, poco después quedó claro que las imágenes no correspondían a un momento auténtico sino a una creación con ayuda de la IA, aun así, el gesto no pasó desapercibido, y Sara dejó en evidencia su admiración por Justin Bieber, al mismo tiempo que se sumó a un nuevo trend viral de TikTok y otras plataformas digitales.

La polémica no solo estuvo en la ilusión de ver juntos a los dos artistas sino en el debate que abrió sobre el alcance de la IA para transformar fotografías al punto de confundir a los usuarios.

¿En qué consiste el trend de las fotos tipo polaroid con famosos?

El trend se extendió en redes sociales, y consiste en generar imágenes en la que los usuarios aparezcan abrazando a su artista favorito como si fueran amigos de toda la vida.

Lo más llamativo es que la composición simula haber sido tomada con una cámara polaroid, lo que le da un toque nostálgico y creíble. Gracias a herramientas como Gémini, los fans pueden subir su propia foto junto al famoso que tanto admiran.

Sara Pinzón dejó a todos en shock al aparecer “abrazando” a Justin Bieber en fotos hechas con IA. Foto Freepik

Y obtener un resultado casi personal en cuestión de minutos, una tendencia en la que miles de usuarios han ingresado y sigue despertando la curiosidad.

¿Cómo se puede crear este tipo de imágenes con inteligencia artificial?

Para quienes desean unirse a la tendencia, el procedimiento es más sencillo de lo que parece, solo se descarga la aplicación de Gémini, se siguen pasos básicos como cargar una foto personal y una del artista y dar instrucciones específicas para que la IA genere la fotografía polaroid.

Aquí te compartimos un ejemplo:

Toma una foto con una cámara Polaroid. La foto debe verse como una fotografía normal. Debe estar ligeramente desenfocada y tener una fuente de luz constante, como un flash en una habitación oscura, dispersa por toda la foto. No cambies la cara. Cambia el fondo detrás de esas dos personas con cortinas blancas. Con ella/ él conmigo, mirando al frente dándonos un abrazo como unos amigos. El hombre debe verse más alto que ella. (aquí le especificas cómo quieres que se vea la foto)

Lo mejor es que no tiene costo y que el resultado final puede compartirse de inmediato en redes sociales. Por eso, cada vez son más los usuarios que publican sus “encuentros ficticios” con cantantes de talla mundial, actores de Hollywood o futbolistas reconocidos.

El trend permite a los fans posar “al lado” de sus artistas favoritos. (Foto tomada de Freepik)

La publicación de Sara Pinzón hizo que miles de jóvenes se animaran a probar la tendencia, y aunque las fotos no sean reales, cumplen con el propósito de generar emoción, interacción y diversión en el mundo digital.