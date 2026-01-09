Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Familia de Yeferson Cossio vive momentos de angustia por su estado de salud

Yeferson Cossio ha venido presentado fallas cardiacas que lo han obligado a ser hospitalizado en dos ocasiones.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Angustia en la familia de Yeferson Cossio por delicado momento de salud
Angustia en la familia de Yeferson Cossio por delicado momento de salud. (Foto Canal RCN).

El reconocido creador de contenido Yeferson Cossio ha venido enfrentando días difíciles tras enfrentar una serie de fallas cardiacas que lo han obligado a permanecer hospitalizado en dos ocasiones: una terminando el 2025 y otra a inicios del 2026, tras dos semanas de haber sido de alta.

¿Qué sucede con la salud de Yeferson Cossio?

Poco antes de que se celebrara la Navidad, Yeferson Cossio reveló a sus millones de seguidores en redes sociales que llevaba días hospitalizado debido a una falla cardiaca de la que tuvo que ser operado de urgencias.

Gisela hizo desgarradora confesión tras el complicado estado de salud de su hermano Yeferson Cossio
Así confesó Yeferson Cossio que fue hospitalizado. | Foto: Canal RCN

Aunque todo salió a la perfección y el creador de contenido fue dado de alta, dos semanas después, tras someter su cuerpo nuevamente a actividades nocturnas por el lanzamiento de su primer festival de electrónica, Cossio tuvo que ser nuevamente ingresado por urgencias.

En esta ocasión, Yeferson mencionó que su corazón no se encontraba bien, y sin dar muchos detalles prometió que contaría toda una vez se sintiera mejor.

¿Cómo reaccionó la familia de Yeferson Cossio a sus problemas cardiacos?

Ahora bien, en las últimas horas se dio a conocer por medio de las redes sociales un video que Cossio grabó tras su primera intervención en donde familiares y amigos se encontraba presentes mientras contaba lo que había sucedido.

Yeferson Cossio preocupa tras volver al hospital
Yeferson Cossio preocupa tras volver al hospital. (Foto Canal RCN | Freepik).

Allí mencionó que se sentía culpable de ver cómo su familia sufría por sus decisiones de entregarse a su trabajo de manera excesiva pese a que lo hacía para brindarles todas sus comodidades y mantener sus vidas con la calidad correcta.

“Yo sí me sentí terrible, porque todo el mundo viéndome así mal, pues yo me lo busqué. El cuerpo llevaba meses dándome señales”, comentó.

Allí mismo reveló que su pequeño sobrino Thiago había hecho vigilia con la esperanza de que Dios lo protegiera y su salud no empeorara: “Thiago hizo vigilia esos dos días para que Dios lo sanara”

Sin embargo, el creador de contenido permanece actualmente bajo observación médica tras sufrir una recaída de salud que volvió a comprometer su vida.

